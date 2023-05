Askoll, ricavi in calo nel 2022 per gli scooter elettrici Made in Italy

Ricavi in calo per gli scooter elettrici di Askoll

Askoll Eva, il gruppo produttore italiano di scooter e veicoli a due ruote elettrici, non sfonda e chiude il 2022 con ricavi in diminuzione del 27,1% a 13 milioni. L’Ebitda risente dell’incremento dei costi operativi e risulta negativo per 1,6 milioni (-0,66 milioni al 31 dicembre 2021). La perdita è stata pari a 2,1 milioni contro i 3,2 milioni dell’ esercizio 2021 ma in qual caso c’erano state svalutazioni per tale cifra. L’ assetto patrimoniale beneficia della conversione per un 1 milione della prima tranche del prestito obbligazionario di complessivi 3 milioni sottoscritto da Negma.

Gli analisti: in rosso fino al 2026

Se i vertici confidano in una rapida ripresa del business, gli analisti prevedono conti in rosso sino al 2026. Il gruppo Askoll Eva produce veicoli elettrici a due ruote, in particolare biciclette e scooter elettrici. Il gruppo realizza in proprio l’intero processo e distribuisce i suoi prodotti in 26 paesi. Recentemente ha siglato interessanti accordi di fornitura di veicoli elettrici a due ruote con Bit Mobility, Ultron Bv, Esprinet e Cooltra, azienda leader in Europa nella mobilità sostenibile su due ruote con una flotta di oltre 20mila veicoli.

Il calo delle flotte per il delivery

Il calo delle vendite si è manifestato in tutte le linee di business e in particolare nel segmento Professional, che a sua volta include veicoli per le flotte di delivery e per lo sharing, con il fatturato ridotto del 54,5% rispetto al 2021. Il management segnala che il delivery ha risentito del collasso di alcuni operatori europei (Gorillas) e della chiusura delle attività in Italia di Domino’s Pizza. Mentre il mercato retail, ha registrato una diminuzione delle vendite dell’ 11,8%.

Crescita in Germania e Olanda

Ora la società vuole recuperare quote di mercato nel segmento degli scooter per utilizzatori privati in Italia e in importanti mercati come l’ Olanda e la Germania, dove sono stati di recente siglati accordi distributivi. Inoltre, l’ avvio delle forniture del nuovo monopattino Scoo3 agli operatori sharing e agli utenti privati, dovrebbe supportare la crescita nei prossimi anni.

Scarsa autonomia

In Italia, nonostante l’ecobonus riservato ai veicoli elettrici, le vendite non decollano forse anche per la scarsa autonomia dei veicoli: 30 chilometri quelli con una batteria, 70 quelli che dispongono di due batterie. Il gruppo è deciso a intensificare gli sforzi commerciali anche su aree ad oggi poco presidiate ma con crescenti volumi, come le regioni del Centro e del Sud. E un nuovo canale potrebbe essere rappresentato dai concessionari di auto che vogliono entrare nel segmento delle due ruote elettriche per cogliere nuove opportunità di business. In Borsa il titolo Askoll ha perso in un anno il 40% circa.