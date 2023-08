Renault, possibile Ipo della controllata Ampere a primavera 2024

Renault, possibile Ipo della controllata Ampere nella primavera 2024

(Teleborsa) – Renault, gruppo francese attivo nel settore automotive, punta a quotare in Borsa la sua controllata Ampere, focalizzata sui veicoli elettrici, nella primavera del 2024. Lo ha detto il CEO Luca de Meo in un’intervista all’emittente francese Bfm TV, spiegando che Renault punta a separare la controllata dal resto del gruppo l’1 novembre di quest’anno.

“Così ci separiamo e poi vediamo se ci sono le condizioni giuste per andare in Borsa”, ha commentato, aggiungendo che primavera 2024 sarebbe una probabile finestra per la quotazione.

Collocamento su Euronext Paris

Alla presentazione del nuovo piano strategico, a novembre 2022, la casa automobilistica francese aveva detto che puntava alla quotazione di Ampere su Euronext Paris già nel secondo semestre 2023, con Renault che manterrà una forte maggioranza e il supporto di potenziali investitori strategici (tra cui Qualcomm Technologies).

“La separazione dell’azienda dal resto del gruppo è già stata fatta con Horse“, la filiale dedicata ai motori termici e ibridi, ed “è andata davvero bene”, ha spigato de Meo. La separazione è entrata in vigore il 1° luglio, “abbiamo dovuto rivedere 20 mila contratti di fornitura”, è stata “super complessa“.