Sciopero dei trasporti del 15 dicembre ridotto a 4 ore. Salvini firma la precettazione

Si riduce da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per il 15 dicembre. L’ordinanza è stata firmata ieri sera dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Nell’incontro al Mit, “ho chiesto ai sindacati un segno di responsabilità: a 9 giorni dal Natale uno sciopero di 24 ore significherebbe il caos, pensate cosa significa lasciare a piedi 20 milioni di persone”, ha spiegato Salvini, che ha aggiunto “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma non si può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale”. Con la riduzione a 4 ore dello sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per dopodomani, “sono salvaguardati il diritto di sciopero e il diritto alla mobilità dei cittadini“, ha spiegato il ministro a Radio24.

L’Usb contro la precettazione

In merito all’annuncio dell’Usb di disobbedire alla precettazione, il ministro ha aggiunto “Chi disubbidisce paga le conseguenze che la normativa prevede. Spesso i sindacati per fare tessere e farsi battaglia sindacali a vicenda rischiano di far andare in mezzo i lavoratori. Non possiamo avere uno sciopero allo settimana, è un abuso di uno strumento che è sacrosanto ma che danneggia il resto dei lavoratori”. Piuttosto, l’impegno del ministro è “quello di aiutare i lavoratori a ottenere aumenti ma non è bloccando l’Italia una settimana sì e una settimana no che si aiutano i lavoratori”, conclude Salvini.

Cambiare le leggi sullo sciopero “non è sul mio tavolo, spetta ad altri ministri eventualmente farlo, ma non penso che sia all’ordine del giorno, io ho altre priorità che intervenire sulla normativa sullo sciopero”, spiega il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Radio24.