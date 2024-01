Il Ces a Las Vegas, mille startup in cerca di visibilità e 50 sono italiane

Il Ces, la più importante fiera digitale al mondo, torna ai fasti dell’era pre Covid. Per l’edizione 2024 prevista da oggi al 12 gennaio sono attesi più di 3.500 espositori, ossia un terzo in più rispetto al 2023, e oltre 130 mila visitatori. Di questi un migliaio sono le startup che animeranno l’Eureka Park, area espositiva storicamente allestita all’interno dell’hotel Venetian che ospita i “piccoli” innovatori, molti dei quali riuniti in diverse delegazioni nazionali come appunto quelle italiane riunite nel padiglione organizzato dall’Ice, ossia l’agenzia per la promozione all’estero delle aziende italiane. Saranno presentate novità che spaziano dagli smartphone ai pc ma anche elettrodomestici e soprattutto auto. Il tutto sarà dominato dagli sviluppo dell’intelligenza artificiale che sarà presente in tutti i nuovi prodotti che saranno presentati come nel poster ufficiale di presentazione dell’evento.

Italia presente con un padiglione innovazione

Il padiglione è costruito intorno a un’arena che nel corso dei quattro giorni di expo sarà animata da panel tematici in cui interverranno alcuni dei principali stakeholder del mondo dell’innovazione italiana, oltre a numerosi partner commerciali statunitensi ed europei. Sono imprese provenienti da 13 regioni molte dalla Lombardia ma anche il Sud è ben rappresentato, con startup da Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il padiglione coprirà un’area di 600 metri quadri nel cuore dell’Eureka Park, dove sono presenti tutte le startup che espongono al Ces.

Tra gli stand delle startup italiane troveranno spazio tante soluzioni per rendere smart e a prova di futuro le case e le città, grazie all’automazione, alla sensoristica avanzata, a nuovi modi di concepire la mobilità, dalla logistica aerea al trasporto pubblico su strada modulare. Sarà presentata un’intelligenza artificiale che diagnostica il cancro con un calcolo delle probabilità, un coating per superfici che purifica l’aria e riduce lo smog, ma anche applicazioni di realtà aumentata e virtuale per l’apprendimento e lo studio del patrimonio culturale.

E ancora, il Web3 e la blockchain che supportano l’agrifood tracciando le filiere, la gestione di documenti notarili, il marketing. Ultime, ma non per importanza, le innovazioni della digital health, e i supporti per l’accessibilità motoria e digitale: dalla biopsia virtuale dell’architettura ossea alle carrozzine self-driving per gli aeroporti.Tutte le startup avranno inoltre la possibilità di raccontarsi alla platea di visitatori dell’Eureka Park, in sessioni dedicate.

Interventi e presentazioni di programmi finalizzati alla crescita nel mercato italiano

Ci sarà anche l’intervento di Daniele Pes, responsabile innovazione di Ferrovie dello Stato Italiane, che spiegherà la strategia di open innovation internazionale del gruppo. E un panel dedicato all’imprenditoria femminile: a intervenire Alfredo Coppola, fondatore di Prospera Women, realtà della Silicon Valley che riunisce programmi per supportare startup a guida femminile in tutto il mondo. Mentre il panel di apertura della giornata del 10 gennaio sarà dedicato a Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco, inaugurato a fine 2022.

Nel suo primo anno di vita Innovit ha lanciato 4 programmi di accelerazione finalizzati alla crescita nel mercato americano rivolti a quasi 100 aziende, tra startup, scaleup e pmi innovative, appartenenti a diversi settori: AI, IoT, Robotics e Cybersecurity, Climate Tech, Agrifood Tech e Space Economy.

Ecco i nomi delle startup presenti

3dnextech, AI4IV, Aindo, Aitem, Alba Robot, Alert-Genius, ARIA Sensing, ArtCentrica, Athics, Blockchain Italia, BrainWaves, Certy, Coderblock, Contents, Develop-Players, Domethics (CES Innovation Awards 2024 Honoree), EZ Lab Blockchain Solutions, Fifth Ingenium, Flywallet, Ganiga, Genuino, Hexagro, Innoitaly, Innova, It’s Prodigy, Kintana, Levante, Light On Your Side by Biovitae, M2Test, MyCulture, NExT, Partitalia, Powandgo, Protom Robotics, REair, SAM, Searcode, Skyproxima, SnapAll, Sport Business Lab Consultancy, Sunspeker, Tecnojest, The Meter, The Nemesis, The Thinking Clouds, TMP Group, Travel Verse, Truesense, Visual Note, Vitrum Design.