Dalla manovra una spinta ai "Btp People". Ecco perché il governo vuole i titoli di Stato fuori dall'Isee

Dalla manovra una spinta ai “Btp People”

(Teleborsa) – Stimolare sempre più i piccoli risparmiatori ad acquistare i Btp emessi dal Tesoro, aiutando al contempo l’Italia a finanziarsi e ad avere liquidi in cassa: dalla manovra arriva la spinta ai nuovi Btp people. Nell’indice della legge di bilancio, infatti, compare una norma per escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’Isee.



La misura rientra nel pacchetto famiglia annunciato dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Nel dettaglio, all’articolo 39 figura “l’esclusione dei titoli di stato dal calcolo Isee”. Va ricordato, infatti, che a oggi, l’eventuale possesso di risparmi in titoli di Stato concorre alla formazione del patrimonio che a sua volta determina in parte il valore dell’Isee, che diventa dunque lo specchio sia dei redditi percepiti quanto del patrimonio in essere. Voce nella quale rientra ad esempio il valore dei conti correnti, delle attività finanziarie, di partecipazioni societarie oltre a tutte le proprietà immobiliari.

Il successo del Btp Valore

Una mossa, quella del governo, che si muove in parallelo con le emissioni del governo pensate proprio per i piccoli risparmiatori, come l’ultimo Btp Valore. Quest’anno il ministero dell’Economia ha effettuato due emissioni del Btp Valore, il titolo pensato appositamente per i piccoli risparmiatori che ha complessivamente raccolto 35,2 miliardi. Nella prima edizione di giugno sono stati raccolti 18 miliardi e nella seconda di ottobre 17 miliardi.

Numeri che hanno incentivato il governo a investire ulteriormente in titoli considerati alla portata di tutti, per rafforzare la stabilità economica del paese , riducendo così il ricorso ai prestiti esterni. Una strategia che punta a riportare il debito “a casa”.

Commentando l’esito del collocamento, il ministro Giancarlo Giorgetti, aveva spiegato che l’apprezzamento della clientela retail “è un segnale di fiducia, non nei confronti del governo ma nei confronti dell’Italia”. “E’ molto importante per gli investitori internazionali che finanziano il debito pubblico. Se gli italiani ci credono ci credono anche loro”.

Acronimo di Buoni del Tesoro Poliennali, i Btp sono strumenti di investimento considerati a basso rischio e ad alto rendimento grazie alla loro maggiore durata, al tasso d’interesse fisso e al rimborso del capitale investito garantito dallo Stato.