Ipo, Palingeo pronta per l'Egm grazie al PNRR e allo Sbloccacantieri

Tornano le quotazioni sul mercato Egm. Palingeo, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, nei giorni scorsi ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di Pre-ammissione, in vista dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e l’avvio del bookbuilding.

L’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 5-7 euro per azione ordinaria. “Palingeo opera da oltre vent’anni in un mercato – quello dell’edilizia specializzata con focus nelle opere pubbliche – in forte espansione” sottolinea Leonardo Spada, presidente e amministratore delegato di Palingeo. “Nei prossimi anni si prevede un’accelerazione grazie all’effetto propulsivo degli interventi previsti dal PNRR e dal Decreto cd. Sbloccacantieri, nonché degli interventi collegati al Giubileo 2025, alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026 e ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La capacità dimostrata nell’ambito delle commesse realizzate nel corso degli anni, la qualità del servizio offerto, nonché l’indice di ritorno della clientela, in termini di continuità del rapporto, dimostrano, fattualmente, la qualità e l’accuratezza dell’attività prestata”.