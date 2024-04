Stellantis, oggi l'assemblea vota sulla maxi remunerazione di Tavares

Un voto non vincolante ma importante spetta gli azionisti di Stellantis che, nell’assemblea generale di oggi, si esprimeranno sulla remunerazione di Carlos Tavares, direttore generale del colosso industriale. Il numero uno del quarto gruppo automobilistico mondiale potrebbe ricevere circa 36,5 milioni di euro, una cifra legata soprattutto al pagamento di un bonus di 10 milioni di euro per la “trasformazione” del gruppo nato nel 2021 dalla fusione tra PSA e Fiat-Chrysler.

La retribuzione del 65enne Tavares comprende pensioni di anzianità che verranno corrisposte a lungo termine, ma anche bonus assegnati solo se raggiungerà gli obiettivi fissati per il 2025, ultimo anno del suo attuale mandato alla guida della casa. Per l’anno finanziario 2023, Tavares riceverà 23,5 milioni di euro pagati in gran parte in azioni, una remunerazione legata anche al valore delle azioni del gruppo, cheè’ quasi raddoppiato negli ultimi tre anni.

Il voto in Olanda è solo consultivo

Con i suoi marchi Peugeot, Citroen, Fiat e Dodge, Stellantis ha pubblicato il 15 febbraio un nuovo utile record di 18,6 miliardi di euro per il 2023, in crescita dell’11% su un anno, mentre il suo fatturato sfiora i 190 miliardi di euro. A differenza di quanto sarebbe accaduto se la sede centrale di Stellantis fosse stata in Francia, il voto degli azionisti sarà puramente consultivo, essendo la società disciplinata dalla legge olandese. L’assemblea generale, infatti, si svolgerà ad Amsterdam dalle 14 alle 18.

Il colosso automobilistico ha annunciato il 15 febbraio scorso che ridistribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai suoi dipendenti in tutto il mondo. Gli azionisti del gruppo riceveranno circa 7,7 miliardi di euro per l’anno finanziario 2023, tra dividendi e un programma di riacquisto di azioni proprie. Il primo azionista di Stellantis è la holding Exor della famiglia Agnelli (14,2%), seguita da quella della famiglia Peugeot (7%) e dallo Stato francese attraverso Bpifrance (6%).