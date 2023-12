Aehra, parte la startup pronta a fare concorrenza a Stellantis

Probabilmente non è quello che pensava il ministro Urso, quando ha dichiarato che il nostro Paese è pronto ad accogliere a braccia aperte altri costruttori di automobili destinati a fare concorrenza a Stellantis, ma Aehra automobili. la startup fondata dallo statunitense Hazim Nada e dal modenese Sandro Andreotti ha posto le premesse per diventare un secondo caso positivo dopo quello di Dr Automobiles. L’azienda ha infatti annunciato di aver compiuto un primo passo concreto al fine di avviare la produzione delle sue vetture elettriche di alta gamma. Ed ecco i dettagli: la fabbrica sorgerà in Abruzzo e per la precisione a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Il sito coprirà su una superficie di 95 mila metri quadrati all’interno del distretto abruzzese del carbonio e in particolare della Zes Abruzzo, la zona economica speciale destinata a confluire nella Zes Unica per il Mezzogiorno varata di recente dal governo Meloni.

Investimenti per 540 milioni

A Mosciano verranno prodotte berline e le Suv già presentati tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023, grazie a investimenti per 540 milioni di euro, di cui 60 destinati ai lavori di costruzione dell’impianto. Inoltre, 480 milioni saranno spesi per approntare le linee produttive all’interno del sito e presso i fornitori. Altri 350 milioni verranno impiegati in attività di ricerca e sviluppo da condurre nei prossimi tre anni. I programmi prevedono che la fabbrica diventi operativa verso la metà del 2026 e impieghi almeno 500 lavoratori. Aehra ha deciso di scegliere l’Abruzzo per localizzare la sua fabbrica per varie ragioni. Oltre ai benefici garantiti dalla Zes, c’è “l’altissimo know how” della regione nella lavorazione del carbonio e nel settore automotive, i costi inferiori rispetto ad altri distretti e una logistica che garantisce un “facile accesso ai porti sull’Adriatico.

L’esempio di Dr Automobiles

Lo stabilimento Aehra ha un vicino illustre: la Dr Automobiles. La Casa molisana, nata in sordina pochi anni fa, sta vivendo un successo senza sosta. Nell’ultimo semestre censito, ovvero da gennaio a giugno. le immatricolazioni Dr sono state infatti circa 20.000, di cui 16.667 vendute in Italia. Il fatturato è aumentato del 140%. Rispetto al primo semestre 2022, i volumi di vendita sono aumentati oggi del 70%. Crescita, trainata anche dai modelli che fanno parte del segmento delle vetture Gpl. Una corsa che non si è arrestata neppure nel periodo luglio novembre con una crescita esponenziale.