La Germania toglie gli incentivi e l'auto elettrica sprofonda

La Germania toglie gli incentive, sprofondano le vendite di auto elettriche

Che in Italia l’auto elettrica non piaccia è un dato di fatto. A settembre la percentuale dei veicoli a spina nel nostro Paese è addirittura tornata sotto il 3% del totale. Ma che anche la Germania, dipinta dalla grancassa ecologista come una delle nazioni paladine della transizione ecologica, facesse marameo al green nessuno se lo aspettava. Ed invece è bastato togliere i lauti incentivi all’acquisto che le vendite in quel Paese sono precipitate.

Un tracollo a doppia cifra

Il governo tedesco il 31 agosto ha detto stop agli incentivi governativi destinati ai liberi professionisti. Ebbene, secondo i dati dell’autorità per il trasporto automobilistico Kba, nel mese di settembre 2023 in Germania le vendite di auto nuove sono scese dello 0,1%, raggiungendo quota 224.502. Analizzando l’andamento delle vetture completamente elettriche, si può vedere che sono state targate 31.714 vetture, con un calo del 28,6% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, e del 63% su agosto 2023. Bisogna tuttavia precisare che ad agosto il 75% delle auto elettriche immatricolate erano destinati a clienti commerciali; le aziende hanno quindi acquistato le vetture a corrente prima della scadenza degli incentivi a esse dedicati.

Senza incentivi, kaputt

Dall’andamento delle vendite delle vetture a corrente in Germania si può dedurre che, almeno in questo momento, la domanda di Ev è sostenuta esclusivamente dagli incentivi e fortemente legata alle società e alle flotte. Nel 2022 la Germania ha deciso di escludere le ibride plug-in e le aziende come soggetti beneficiari degli incentivi. Questo perché, secondo quanto dichiarato dal governo, ormai l’auto elettrica ha raggiunto lo status di “vettura di massa”. Invece l’auto elettrica ha fatto kaputt, ed ora nell’esecutivo è in corso una profonda riflessione. Nel prossimo futuro infatti è previsto un drastico ridimensionamento degli incentivi, anche per i privati cittadini. Complessivamente, gli analisti si aspettano nel 2023 circa 570.000 immatricolazioni, in crescita di 100.000 unità rispetto al precedente anno. Ma, visto il dato di settembre il consuntivo è tutt’altro che scontato.