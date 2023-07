Lamborghini, risultati record in 1° semestre grazie a Urus e Huracán

(Teleborsa) – Lamborghini, casa automobilistica italiana di proprietà del gruppo tedesco Volkswagen, ha chiuso primi sei mesi del 2023 con risultati record in termini di vendite, fatturato e profittabilità, principalmente grazie al successo commerciale delle famiglie Urus e Huracan, in attesa dell’introduzione sul mercato di Revuelto. Il Super SUV e la Supersportiva V10, sold out fino a fine produzione (prevista nella seconda metà del 2024), risultano determinanti nel raggiungimento di un totale consegne, a livello globale, pari a 5.341 unità, +4,9% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

I ricavi raggiungono 1.421 milioni di euro, in aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, e il risultato operativo sale del 7,2% a 456 milioni di euro. Di conseguenza, registra un miglioramento anche il Return on Sales (RoS), che si attesta al 32,1%.

Stati Uniti si confermano primo mercato

“Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta, dopo diversi anni, il percorso di crescita di Lamborghini – ha commentato Paolo Poma, Managing Director e CFO – Il trend positivo rafforza la convinzione di chiudere l’anno con ulteriori risultati record su tutte le principali metriche finanziarie, con una profittabilità attesa che conferma Lamborghini tra i principali brand nel segmento del lusso”.

A livello di consegne nelle macroaree, la distribuzione delle vetture Lamborghini registra ottimi risultati, con le tre regioni EMEA, America ed Asia Pacifico che, rispettivamente, distribuiscono 2.285, 1.857 e 1.199 vetture. A livello di singoli mercati, gli Stati Uniti si confermano al primo posto (1.625 vetture consegnate), seguiti da Regno Unito (514), Germania (511), Chinese mainland, Hong Kong e Macao (450), Giappone (280) ed Italia (270).