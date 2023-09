Pechino attacca la Ue: "Con l'indagine sulle auto elettriche a rischio le relazioni economiche"

Pechino contro la Ue

La Cina replica duramente all’Unione europea dopo l’annuncio di una investigazione sui sussidi di Pechino per le auto elettriche. Il primo commento ufficiale all’annuncio fatto ieri da Ursula von der Leyen arriva dal ministero del Commercio di Pechino. Secondo un comunicato, quello annunciato dalla Ue è protezionismo di fatto. E avrà un impatto negativo nelle relazioni economiche tra Pechino e Bruxelles.

Il ministero: difenderemo i diritti delle imprese cinesi

Il ministero del Commercio di Pechino annuncia che proteggerà i “diritti legittimi” delle società cinesi e ricorda la forte presenza dei produttori europei nel paese del Dragone. Inoltre, secondo la nota del ministero, il provvedimento “distorce e disgrega il sistema di fornitura dell’industria dell’auto globale, inclusa quella europea”

L’avvio di uno scontro più ampio

L’annuncio di ieri, mercoledì, ha quindi dato l’avvio a quella che è uno dei più forti scontri tra Europa e Cina, con Bruxelles che è impegnata nel “derisking” da Pechino. I veicoli elettrici cinesi sono ancora una piccola parte del mercato europeo in termini di vendite, ma sono in forte crescita. Secondo le stime, dovrebbero raggiungere una quota del 15% entro due anni. La rapida crescita ha allarmato la Ue, che deve già fare i conti con altri mercati chiave della transizione ecologica, come quello dei pannelli solari, dominati da produttori cinesi.

La spinta di Pechino sull’auto elettrica

Per la Cina, quello delle auto elettriche rappresenta una delle poche note positive in un sistema economico che fa fatica a recuperare dopo la pandemia. Pechino ha puntato molto sui settori più tecnologicamente avanzati e sulla transizione verde anche per ridurre la dipendenza dal settore immobiliare, in forte crisi.

Gli incentivi del governo hanno però creato un problema di sovrapproduzione di auto elettriche in Cina. I produttori hanno proprio nel mercato europeo il principale sfogo per la produzione in eccesso che il mercato interno non in grado di assorbire. Anche perché gli Usa hanno imposto forti barriere tariffarie alle importazioni di auto cinesi. Mentre stanno offrendo sussidi ai produttori nazionali di auto elettriche.

I produttori di auto europei, in particolare i tedeschi, hanno intanto conquistato una presenza importante sul mercato cinese. Anche se proprio lo sviluppo dei produttori di auto elettriche sta erodendo le loro quote di mercato.