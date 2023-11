Tim vara l'organizzazione di NetCo che si prende 20mila dipendenti

Tim vara l’organizzazione di NetCo, il ramo d’azienda che verrà conferito in FiberCop al closing dell’operazione di cessione della rete fissa a Kkr, previsto per l’estate 2024. Il ramo d’azienda, segnala l’azineda in un comunicato, comprenderà l’infrastruttura di rete fissa e gli immobili di pertinenza, di cui avrà in carico la gestione, l’attività wholesale e l’intera partecipazione nella controllata Telenergia. La divisione si compone di oltre 20 mila persone, di cui già oggi oltre 19 mila lavorano in ambito di Wholesale & Network, mentre altre 900 circa confluiscono dalle funzioni staff di Tim. A seguito della nuova organizzazione, la componente servizi del gruppo Tim (ServCo) occuperà al primo dicembre complessivamente circa 16.300 Full Tim Equivalent corrispondenti a circa 17.500 persone, e comprenderà per competenza la componente relativa alla rete mobile.

Fuori dal perimetro della cessione c’è ancora Sparkle. Il cda di Tim ha rifiutato l’offerta di Kkr pari a 700 milioni ritenendola troppo bassa. Il fondo ha tempo fino al 5 dicembre per il rilancio ma è molto probabile che Sparkle possa passare direttamente al Tesoro, per circa 1 miliardo, vista la strategicità dell’asset. La complessa operazione di scorporo della rete, che dovrà passare al vaglio delle Authorities ed essere completata in estate, non convince però il mercato. Infatti, nonostante tutto, il titolo Tim resta debole in Borsa tanto che la capitalizzazione della società è ferma sotto i 6 miliardi di euro.