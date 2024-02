Stellantis, conti record nel 2023. Tavares: "In vista 2024 turbolento"

(Teleborsa) – Il Gruppo Stellantis chiude il 2023 con ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022, con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati.

L’Utile netto sale dell’11% a 18,6 miliardi di euro, mentre il risultato operativo rettificato registra un aumento dell’1% a 24,3 miliardi

di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%.

Il Flusso di cassa industriale netto di 12,9 miliardi di euro, è in crescita del 19% rispetto al 2022. Situazione patrimoniale solida, con una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro.

Corrisposti 6,6 miliardi di euro agli azionisti nel 2023 sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022.

“Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che,

operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le

avversità del momento – ha detto il CEO Carlos Tavares, commentando i conti del 2023 -. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024. Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030″.

Guidance 2024

Sulla base dello slancio acquisito nel 2023, il management ha rilevato che una serie di fattori potrebbe creare un contesto favorevole per i ricavi nel 2024. Tra questi, evidenzia la riduzione dei vincoli nelle forniture e logistici, la stabilizzazione e la potenziale riduzione dei tassi di interesse e i vantaggi offerti dall’espansione dell’offerta di prodotti prevista dall’Azienda. Stellantis “ribadisce l’impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato (AOI) a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche”. In attesa dell’approvazione degli azionisti, Stellantis propone di pagare un dividendo di 1,55 euro per azione ordinaria, con un aumento di circa il 16% rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2024 Stellantis implementerà un programma di riacquisto di azioni proprie sul mercato pari a 3,0 miliardi di euro, che include 0,5 miliardi di euro per le azioni da destinare ai piani di remunerazione basati su azioni e all’acquisto di azioni da parte dei dipendenti.