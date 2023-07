Banca Generali, l'utile sale a 175 milioni nel primo semestre

Banca Generali, il primo semestre si chiude con un utile netto consolidato di 175,1 milioni

L’istituto di credito ha realizzato un aumento dei profitti netti di gruppo del 33% rispetto ai 131,3 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Il margine di intermediazione è salito del 24,7% a 392,2 milioni, trainato dal sensibile incremento del margine finanziario (161,3 milioni, +138,9%), mentre le commissioni nette ricorrenti sono scese a 223,3 milioni (-3,5%) e le commissioni variabili hanno risentito delle condizioni dei mercati fermandosi a 7,6 milioni (-51,1% rispetto al primo semestre 2022).

Il margine d’interesse è quasi triplicato a 151,5 milioni (+192,1% a/a) in scia all’aumento dei rendimenti degli attivi di riflesso alla dinamica dei tassi. Le masse totali di Banca Generali a fine semestre hanno raggiunto 88,2 miliardi, in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio e del 6,2% da inizio anno.

Si naviga verso il giro di boa del piano triennale

“Il miglior semestre di sempre per assets totali della nostra clientela, capacità di raccolta dalla struttura esistente e di generare utili ricorrenti – ha commentato ha commentato l’AD Gian Maria Mossa – Siamo particolarmente soddisfatti del grande lavoro svolto dai nostri professionisti per stare al fianco delle famiglie come riflesso nei flussi netti del semestre”.

“I prodotti e i servizi fee based, come la consulenza evoluta a pagamento e le gestioni patrimoniali, si confermano elementi di eccellenza della nostra gamma e di crescente interesse per i clienti di alto standing. Di buona qualità anche l’attività svolta sul portafoglio amministrato, con focus sulle scadenze entro l’anno per cogliere l’opportunità dal rialzo dei tassi a breve come si evince dall’accelerazione nella proposizione di offerte dedicate sul mercato primario di prodotti strutturati e certificates” ha aggiunto.

“Alla luce della solidità della raccolta e dell’accelerazione delle principali voci di ricavi nel secondo trimestre ci presentiamo al giro di boa del piano triennale con forza e ottimismo – ha concluso – Viaggiamo infatti, in linea o sopra gli ambiziosi targets che ci eravamo prefissati, confermando la capacità di crescere più del mercato di riferimento e creando valore per tutti gli stakeholders”.

(Teleborsa)