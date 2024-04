Banca Mediolanum, a marzo la raccolta netta sale a 1,24 miliardi

Banca Mediolanum, big italiana del risparmio gestito ha chiuso il mese di marzo 2024 con volumi commerciali di 1,47 miliardi di euro. La raccolta netta totale si attesta a 1,24 miliardi (3,06 miliardi da inizio anno) mentre la raccolta netta del risparmio gestito ammonta a 452 milioni (1,18 miliardi da inizio anno). Nuovi finanziamenti erogati per 213 milioni (561 milioni da inizio anno); premi polizze di protezione per 15 milioni (42 milioni da inizio anno).

“Il primo trimestre si chiude con un’ulteriore accelerazione della raccolta netta totale, che sale a 1,24 miliardi nel mese e 3,06 miliardi da inizio anno – ha commentato il CEO Massimo Doris – I dati di raccolta dimostrano il forte gradimento dei clienti, esistenti e di nuova acquisizione, in merito all’offerta scaduta il 31 marzo che prevede la remunerazione della liquidità vincolata a 6 mesi con un tasso del 5% annuo. Anche la raccolta in prodotti di risparmio gestito non è stata da meno, con 452 milioni raccolti in un mese che peraltro ha visto ancora molto forte in Italia l’attenzione dei risparmiatori verso le emissioni di titoli di stato a loro dedicate. È un’ulteriore conferma che l’approccio alla consulenza di Banca Mediolanum si contraddistingue rispetto al mercato anche e soprattutto nelle fasi di maggiore complessità”

“Ritengo che questo avvio del 2024 sia estremamente positivo e sottolineo come il mese di marzo sia stato uno dei migliori di sempre in quanto ad acquisizione di nuovi clienti del gruppo, 22.100 nel mese e 62.900 da inizio anno, in crescita dell’11% rispetto al primo trimestre 2023″, ha aggiunto. (Teleborsa)