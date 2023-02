Le azioni da comprare e vendere oggi alla Borsa di Milano: in luce Tim e Banca Mediolanum

Le migliori azioni da comprare oggi a Piazza Affari

Le migliori azioni da comprare oggi 9 febbraio alla Borsa di Milano sono le banche, Banca Mediolanum e Tim. Il future dell’indice è in rialzo dello 0,7.

COMPRARE E VENDERE OGGI

BANCHE:

Viste ancora in rialzo, il colosso francese Cr.Agricole batte le attese e presenta un outlook florido.

B. MEDIOLANUM

Tutto meglio delle attese. Websim alza il target da 10,6 a 11 euro. Jefferies conferma la raccomandazione BUY e il TP a 11,4 € dopo i conti del quarto trimestre 2022 superiori al consenso.

TIM:

Jefferies alza il target da 0,34 a 0,387 eu e rafforza il BUY. Equita Sim conferma il TP a 0,41 . Secondo indiscrezioni di stampa KKR avrebbe presentato un impegno per 7 mld di investimenti sulla rete. Non è chiaro però il periodo di riferimento e quindi è difficile comparare questo impegno con le stime attuali (noi stimiamo 5,4 mld di spese per investimenti per NetCo sul triennio 2023-2025). Sulla potenziale controfferta, le fonti di stampa danno per scontata la presentazione di una proposta da parte di CDP e Macquarie prima del CDA di Tim del 24 febbraio”, che secondo alcune fonti di stampa non dovrebbe essere molto lontana da 20 mld, sottolineano gli esperti.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

BPER.

Chiude il quarto trimestre con una perdita di 17 milioni, contro l’utile di 241 milioni di euro atteso. I risultati sono condizionati da molte voci straordinarie. Raddoppia il dividendo nel 2022, chiuso con un utile netto contabile di 1,45 miliardi di euro, che comprende poste straordinarie per 946,2 milioni. Il margine di interesse 2023 è visto intorno ai 2,2 miliardi.

FIERA MILANO

Si avvicina l’avvio di Miba, il Milan International Building Alliance, l’evento organizzato da Fiera Milano che mette assieme diverse rassegne nell’ambito delle costruzioni. Si svolgerà dal 15 al 18 novembre e includerà quattro eventi fieristici. Più che una fiera, Miba è un “contenitore”, che nasce in sintonia con il proposito di Fiera Milano di creare “sinergie” fra le sue manifestazioni. “Il nostro obiettivo è che queste quattro manifestazioni, insieme, diventino un punto di riferimento anche in Europa, nel dettare le linee e tendenze per il futuro, oltre che per i Paesi che hanno esigenze diverse”, dichiara l’amministratore Luca Palermo.

HERA

Stima al 2026 investimenti complessivi per oltre 4,1 miliardi di euro, in crescita del 53% rispetto agli ultimi 5 anni, volti a promuovere l’economia circolare, la transizione energetica e la resilienza delle reti.

WIIT

Vuole crescere in Germania e diventare uno dei principali player europei di servizi Cloud. Per raggiungere l’obiettivo, la società vorrebbe concludere almeno un’altra acquisizione entro l’anno. Le risorse per le operazioni già ci sono, grazie al recente bond quinquennale da 20 milioni di euro, emesso lo scorso dicembre e sottoscritto da Cdp e Bper banca. Witt predilige la Germania, dove la società ha realizzato il 60% dei ricavi proforma, in quanto il mercato tedesco è quattro volte quello italiano, e presenta aziende di misura medio-grande Il Ceo Alessandro Cozzi riferisce che il 2022 si chiuderà con un record storico per gli ordinativi

TENDENZA

FTSE MIB (27.160 punti).

E’ ormai a un passo la zona dei top intorno ai 28mila punti.



PREVISIONI

Le rinnovate tensioni su tassi e inflazione hanno raffreddato gli entusiasmi, ma il tono delle borse resta sostanzialmente positivo.

L’indice Stoxx 600, che riunisce il meglio dei istini del vecchio continente compresi Uk e Svizzera, ha toccato massimi da aprile ampliando la performance da inizio anno a +8,20%;

L’indice Stoxx Banks: da inizio anno +16%. Lo scenario di fondo resta ottimo;

L’indice FTSEMIB. Da inizio anno +14,60%. Ai primi cinque posti ci sono: TIM, UNICREDIT, STM, IVECO, SAIPEM, con performance ben al di sopra del +30%. E’ probabile che l’avvicinamento a 28mila apra una fase di consolidamento. Alleggerire

ANALISI TECNICA

BANCO BPM

Segna nuovi top di periodo prima di patire qualche presa di profitto. Deutsche Bank conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,2 €. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati superiori alle attese Il titolo penalizzato da alcune prese di profitto dopo la recente performance positiva. A fine 2022 l’azione valeva 3,334 €. Equita Sim ha alzato da 4,2 a 5,2 € il TP

INTESA

Chiusura a 2,47€ (+0,02%) Preme sui top di periodo. Da qui in giù rimaniamo compratori. Goldman Sachs ha alzato il TP da 3,1 a 3,55 €, confermando la raccomandazione BUY.

SAIPEM

Chiusura a 1,52€ (+6%) Ancora nuovi top di periodo, dopo aver più che raddoppiato la capitalizzazione dai minimi di settembre. Websim ha una raccomandazione fondamentale Interessante (Outperform) e un prezzo obiettivo a 1,80 euro. Graficamente, il trend di fondo è ancora strutturalmente ribassista, ma dopo lo schianto seguito all’ennesimo profit warning e all’annuncio dell’aumento di capitale da due miliardi, ha avviato un impressionante rally tuttora in corso: dal minimo record di 0,57 euro del 21 settembre il prezzo è cresciuto del +160%. Un primo importante ostacolo di lungo periodo è posizionato intorno a 1,59 euro. L ‘inversione del trend ribassista sarà visibile solo sopra 3,25 euro.

TESMEC

Chiusura a 0,18€ (+2,29%) I prezzi escono con decisione dalla banda 0,11-0,16 eu che durava da oltre 9 mesi. Si avvicina il top del 2022 in zona 0,19 eu.

TINEXTA

Chiusura a 25,56€ (-2,14%) Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo.

UNICREDIT

Chiusura a 18,22 eu, -0,2%. Affronta un’area molto ostica, 18-20 eu, zona di alleggerimento.

WEBUILD

Chiusura a 1,71€ -0,2%. In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione a partire da 1,75/1,8 eu. Guiderà il consorzio che ha ottenuto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) l’aggiudicazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento per 934 milioni di euro di valore complessivo.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

INWIT

Equita Sim ha alzato a 12,4 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti ritengono che l’aggiornamento del piano strategico sarà un catalizzatore positivo. La società potrebbe introdurre forme di remunerazione addizionale per gli azionisti. Inoltre, per Equita l’appeal speculativo rimane elevato, considerando la presenza di Ardian oltre a KKR e GIP, attraverso Vantage Towers, nella nuova compagine azionaria.

LU-VE

Intermonte ha alzato da 27,8 a 32 € il TP confermando la raccomandazione Outperform. Il gruppo opera nel settore dei prodotti per la refrigerazione e il condizionamento. Gli analisti hanno adottato una visione maggiormente positiva sul 2023 e il 2024, incrementando le loro stime Per Intermonte la previsione è estremamente positivo per le pompe di calore che raddoppieranno nel 2023, potenzialmente raggiungendo il 12% del fatturato totale.

PLC

Akros ha alzato da Neutral a BUY il giudizio, con TP che passa da 1,6 a 2 €. Pur con una posizione prudente sui target, evidenziamo che i trend sottostanti sono forti a sufficienza per sostenere una crescita dei ricavi a doppia cifra fino al 2027. Il gruppo realizza infrastrutture elettriche e centrali di produzione da energie rinnovabili.

2)BOCCIATI

CREDEM

Akros ha ridotto da accumulate a Neutral il giudizio, con TP confermato a 8,3 €. Abbassiamo il giudizio sul titolo in quanto crediamo che la stima positiva sia già scontata nei prezzi e vediamo solo un limitato margine di rialzo rispetto al nostro TP, spiegano gli analisti.

3)NEUTRALI

ALGOWATT

Integrae Sim conferma il TP a 1,5 €, dopo che la società si è aggiudicata un finanziamento di circa 0,50 mln € nell’ambito del programma Horizon Europe.

B POP SONDRIO

Equita Sim a 5,3 euro il TP confermando la raccomandazione HOLD dopo i risultati 2022.

DE LONGHI

Intesa Sanpaolo a 20 euro il TP confermando la raccomandazione HOLD. I timori di una recessione si stanno trasformando in attese di un soft landing o anche di un no landing, spiegano gli analisti, secondo cui, comunque, le famiglie resteranno molto selettive nei consumi.

FINECOBANK

Akros alza il TP che da 16,5 a 18,5 €. I conti del quarto trimestre 2022 e il dividendo sono migliori delle attese e la stima 2023 è solida, ma tenendo conto della performance da +38% circa del titolo negli ultimi sei mesi e dell’attuale potenziale di rialzo (+9%) Akros ha abbassato il rating sull’azione. Intesa Sanpaolo ha alzato da 16,3 a 18,4 € il TP, confermando la raccomandazione ADD. Il modello di attività ben diversificato aiuta il gruppo a registrare risultati forti anche in anni difficili, come il 2022. Lo scenario dei tassi di interesse è particolarmente favorevole per FinecoBank e la raccolta ha avuto una partenza forte di 2023. Mediobanca Securities ha alzato da 13 a 14 € il TP confermando la raccomandazione Underperform.

PILLOLE DALL’ESTERO

MANCHESTER UNITED

Il Daily Mail ha riportato di una possibile offerta in arrivo dal Qatar per l’acquisizione dello storico club britannico. Per il quotidiano londinese la proposta sarebbe destinata a “spazzare via” le altre offerte. In novembre il tabloid Daily Star aveva indicato anche Apple come possibile candidata all’acquisto della squadra di Manchester. All’epoca il board della società aveva dichiarato che prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgano la società. Visto che la nazione araba controlla già in Francia il Paris Saint-Germain di Lionel Messi e Kylian Mbappé (attraverso una sussidiaria del fondo sovrano Qatar Investment Authority) secondo il Daily Mail l’offerta arriverebbe da investitori separati e individuali. Per MarketWatch, gli attuali proprietari (la famiglia dello scomparso Malcolm Glazer) punterebbero a un incasso di circa 6 miliardi di sterline (6,75 miliardi di €).

SCOUT24

UBS ha tagliato il rating sul titolo del gruppo dei servizi internet a Neutral da BUY

VOLKSWAGEN

Ha comunicato i risultati preliminari 2022, evidenziando vendite e utili in linea alle previsioni ma un flusso di cassa impattato negativamente dalle pressioni macroeconomiche sul settore. A incidere sulla cassa della casa automobilistica tedesca sono state una serie di sfide nell’approvvigionamento di componenti a causa della guerra in Ucraina e della politica zero-Covid della Cina, che hanno rallentato i cicli produttivi. In questo quadro, il gruppo tedesco si è trovata con scorte in eccesso di prodotti finiti e invenduti, eccesso di materie prime e di componenti. I ricavi sono aumentati del 12% anno su anno a 279 miliardi e l’utile operativo si è attestato a 22,5 miliardi, sostanzialmente in linea alle stime più recenti e al consensus. A deludere è il flusso di cassa netto di 5 mld, ben al di sotto dell’obiettivo prefissato dall’azienda di raggiungere almeno gli 8,6 mld registrati l’anno precedente a causa dei problemi con le forniture hanno fatto lievitare le scorte a livelli più alti del previsto.

OBBLIGAZIONI

Scenario teso. Bund 10 anni a 2,36%, sui massimi da inizio gennaio. BTP decennale a 4,22%, sui massimi da un mese. Anche qui sono state le dichiarazioni dei falchi a sollevare la polvere. La BCE potrebbe alzare i tassi di altri 50 punti base a maggio, dopo un analogo rialzo della stessa misura nel meeting del 16 marzo. Lo ha detto Klaas Knot, presidente della banca centrale olandese e membro del Consiglio direttivo della Bce, secondo cui “c’è ancora un bel po’ di strada da fare” per riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Comprare Btp sopra il 4%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent a 85,30 $ in rialzo per il quarto giorno consecutivo, dopo sei ribassi. Gli investitori non hanno le idee chiare e vivono alla giornata. I dati sulle scorte di greggio USA potrebbero aiutare a chiarire lo scenario. Intanto, l’India, che diventerà uno dei più grandi consumatori di greggio al mondo, è stata invitata al prossimo meeting dell’Opec

GAS

Ha chiuso in calo del -3% a 53,60 euro, sui minimi degli ultimi 14 mesi. Da inizio anno -30%. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, ha detto a Sky Economia che il prezzo del gas dovrebbe rimanere ai livelli attuali. “Spero che scenda, ma non avremo prezzi come due anni fa” ha detto

VALUTE

Euro poco mosso a 1,073 dollari. John Williams della Fed di New York ha ricordato che la Federal Reserve non ha ancora terminato il lavoro sull’inflazione

ORO

A 1.878$ . Apre poco mosso. Vista l’evoluzione dello scenario dei costi energetici si prepara uno scenario meno teso che potrebbe risollevare l’oro. Le criptovalute, malgrado il forte rimbalzo di inizio 2023, hanno perso parecchio appeal. Non si leggono più opinioni di “esperti” che dipingono le monete digitali come il sostituto naturale dell’oro. La tendenza di fondo resta al rialzo, i ribassi verso 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare .

LA FRASE DEL GIORNO

Il denaro oltre ad essere un mezzo di pagamento è anche un mezzo di valutazione