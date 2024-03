Banca Profilo, Arepo non accetta richiesta proroga Twenty First

Arepo, azionista di controllo di Banca Profilo rende noto di non aver accettato l’ulteriore richiesta di proroga da Twenty First Capital, in relazione alla compravendita di un numero di azioni Banca Profilo rappresentativo del 29% del capitale sociale.

La proroga si sarebbe resa necessaria in quanto alla data odierna non risultano avverate le condizioni sospensive previste dal Contratto che quindi è divenuto inefficace.

Il Contratto, nonché la proroga al 20 marzo 2024 del termine di avveramento delle condizioni sospensive, eranostate oggetto di comunicazione al mercato rispettivamente in data 22 maggio 2023 e 30 novembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione di Arepo, alla luce della decisione assunta di non concedere una ulteriore proroga a TFC, ha in corso valutazioni sulle alternative attualmente disponibili per la valorizzazione della propria partecipazione e le comunicherà prontamente al mercato nel momento in cui se ne verificheranno i presupposti.

(Teleborsa)