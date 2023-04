Banche Usa, Bofa sopra le attese, Goldman Sachs in linea

Istituti di credito a due facce sul mercato americano. Molto bene, infatti, i conti di Bank of America, meno brillanti invece quelli di Goldman Sachs. Bank of America, il secondo maggior istituto di credito statunitense, ha registrato un aumento dell’utile nel primo trimestre 2023 a 8,2 miliardi di dollari, 94 centesimi per azione, in aumento del 15% rispetto ai 7,1 miliardi, 85 centesimi per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso. Anche i ricavi sono cresciuti del 13% a 26,3 miliardi. Gli analisti si attendevano in media profitti per 82 centesimi per azione su un fatturato di 25,14 miliardi.

Goldman Sachs, invece, ha registrato ricavi netti per 12,22 miliardi di dollari (-5% sul 1° trim 2022 e +15 del 4° trim 2022) e utili netti per 3,23 miliardi di dollari (-18% sul 1° trim 2022 e +144 del 4° trim 2022) nel primo trimestre del 2023. L’utile per azione è stato di 8,79 dollari, rispetto a 10,76 dollari per il primo trimestre del 2022 e 3,32 dollari per il quarto trimestre del 2022.

Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 8,10 dollari su ricavi per 12,79 miliardi di dollari. “Gli eventi del primo trimestre hanno agito come un altro stress test nella vita reale, dimostrando la resilienza di Goldman Sachs e delle maggiori istituzioni finanziarie della nazione – ha commentato il ceo David Solomon -. La nostra cultura di gestione del rischio profondamente radicata, la forte liquidità e la solida posizione patrimoniale ci hanno permesso di continuare a supportare i nostri clienti e fornire solide performance”.