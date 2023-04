Mps entra nel mirino di Unicredit nella partita con Banco Bpm

L’ipotesi di acquisto di Mps

Una patrimonializzazione “tra le più alte del sistema”. E, grazie anche alla recente riduzione dei costi di struttura, (4.125 esodati lo scorso anno) diventa sempre più alla portata l’obiettivo, previsto dal piano, “di generare oltre 700 milioni di euro di utili nel 2024”. Ma non sono queste due rassicurazioni, messe nero su bianco dai vertici di Mps nelle risposte ai soci, in vista dell’assemblea di giovedì prossimo, ad aver fatto scattare le azioni della banca in Borsa, che hanno chiuso con il +5,63%.

È il riaffiorare dell’ipotesi, non senza il condimento di elementi di fantafinanza, della creazione di un terzo polo con l’acquisizione da parte di Unicredit l’elemento nuovo di giornata. Un’idea nemmeno così originale, ma che incontra i favori dell’attuale governo, che tramite il Mef è socio di maggioranza dell’istinto senese (ha il 64,23% del capitale). L’amministratore di Unicredit Andrea Orcel sta lavorando da mesi all’ipotesi di un’aggregazione con un altro gruppo, per riuscire a consolidare la posizione a livello nazionale.

L’obiettivo principale resta il Banco Bpm, che piazza Gae Aulenti aveva già cercato di scalare nel febbraio 2022. Anche se per portare a termine l’operazione occorrerebbe sempre l’ok di Credit Agricole. Ma ora, con i conti che tornano ad essere positivi, dopo la dieta ferrea di Luigi Lovaglio, anche Monte dei Paschi può diventare un boccone interessante. E nulla vieta di fantasticare su un immaginario tridente che raggruppi Banco Bpm e Mps sotto le insegne di Unicredit. Intanto, le azioni si scaldano in Borsa.