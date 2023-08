Goldman Sachs valuta vendita di parte del wealth management

Goldman Sachs valuta la vendita del wealth management

Goldman Sachs sta valutando la vendita di una parte della sua attività di wealth management, ovvero quella che si occupa di clienti con un alto patrimonio netto, per concentrarsi solo sui clienti ultra-ricchi. In particolare, sta valutando alternative per la sua unità di consulenza di investimento “Personal Financial Management“, che gestisce circa 29 miliardi di dollari.

L’acquisizione del 2019

La banca d’affari statunitense ha acquistato il business, precedentemente noto come United Capital Financial Partners, per 750 milioni di dollari nel 2019, in una mossa che puntava ad ampliare i clienti al di là degli ultra-ricchi. Come già emerso, anche l’attività fintech “GreenSky” è in vendita.