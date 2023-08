Ruffini annuncia: “Controlli incrociati sui conti correnti contro l’evasione”

Sui controlli incrociati con l’anagrafe finanziaria “è presto per fare previsioni, anche perchè solo a maggio abbiamo completato le attività richieste dal Garante per la privacy per assicurare il corretto utilizzo dei dati personali”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“In prospettiva, l’Archivio dei conti correnti è una risorsa fondamentale perchè consente di intercettare, ad esempio, i soggetti con residenza fittizia all’estero ma che hanno conti correnti nel nostro Paese – aggiunge -. Le prime estrapolazioni basate su dati pseudonimizzati, cioè inizialmente anonimi e poi utilizzabili in base a informazioni aggiuntive, riguarderanno il 2017 e consentiranno di individuare, ad esempio, i soggetti che avevano grandi movimentazioni sui propri conti correnti ma non hanno presentato la dichiarazione dei redditi”. Alla domanda su quando partiranno queste estrapolazioni, Ruffini risponde così: “Stiamo già partendo. E presto avremo i primi risultati”.

La lotta all’evasione

Il governo ha firmato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate fissando tra gli obiettivi che l’ente dovrà raggiungere entro il 2025, l’incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all’evasione fiscale. “Abbiamo spostato l’asticella in alto. E non mi riferisco al contrasto all’evasione – dice Ruffini -. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull’incremento dei servizi telematici, sulla accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso”.

“Nella convenzione ci sono obiettivi di finanza pubblica, non di caccia al gettito – prosegue -. Anche perchè non sono riconosciuti incentivi economici in base agli accertamenti svolti e ai soldi incassati, come ancora mi capita di leggere, ma in base ai servizi erogati. Da cattolico, so che fin dai tempi del pubblicano Levi la figura dell’esattore, comprensibilmente, non ha mai riscosso particolare simpatia. Ma oggi, in una democrazia, i soldi dell’evasione si recuperano non per conto dell’imperatore, ma a vantaggio della collettività. Compresi coloro che le tasse non le pagano. Oltre l’80% del totale dell’evasione riguarda chi non presenta la dichiarazione dei redditi o la presenta in modo infedele; meno del 20% la cosiddetta evasione da versamento, cioè di chi presenta la dichiarazione, ma poi non salda quanto deve – sottolinea Ruffini -. Non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei contribuenti è onesta e paga sempre tutto, fino all’ultimo centesimo, anche se non naviga nell’oro. Se vogliamo garantire i diritti fondamentali come sanità, istruzione, ordine pubblico, servono risorse. Ed è questo che fa l’Agenzia”. (ITALPRESS).