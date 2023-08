Piazza Affari in rialzo con banche e automotive

Banche e auto spingono Piazza Affari

Le principali borse europee terminano la seduta in ordine sparso, perdendo terreno nel pomeriggio, dopo una prima parte di seduta che aveva invertito la rotta rispetto alle vendite delle scorse tre settimane. Il Ftse Mib ha messo invece a segno un buon rialzo, seppure con volumi contenuti visto il clima vacanziero, sostenuto dal comparto bancario e dall’automotive.

Borse europee in ordine sparso

Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,06%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,47%.

Segno più per il listino italiano, con il Ftse Mib in aumento dello 0,80%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il Ftse Italia All-Share guadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.962 punti. In lieve ribasso il Ftse Italia Mid Cap (-0,28%); sui livelli della vigilia il Ftse Italia Star (-0,03%).

Acquisti su auto e bancari

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,98%), Bper (+2,87%), Ferrari (+2,25%) e Stellantis (+1,77%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Iveco, che termina le contrattazioni a -1,80%. Tentenna Nexi, che cede l’1,18%. Sostanzialmente debole Pirelli, che registra una flessione dello 0,64%.

Tra i migliori titoli del Ftse MidCap, Juventus (+2,76%), Saras (+2,14%), Rai Way (+1,78%) e Mfe A (+1,58%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Eurogroup Laminations, che chiude la seduta con -5,61%. Preda dei venditori Industrie De Nora, con un decremento del 2,91%. Si concentrano le vendite su Zignago Vetro, che soffre un calo del 2,47%. Vendite su Caltagirone SpA, che registra un ribasso del 2,46%.

I banchieri centrali a Jackson Hole

La giornata è stata povera di dati macro e appuntamenti societari, e gli investitori guardano agli interventi dei banchieri centrali riuniti a Jackson Hole. Una notizia positiva è arrivata dalla Germania, con i prezzi alla produzione che a luglio sono scesi più delle attese sia a livello congiunturale sia su base annua.

Sostanzialmente stabile l’euro/dollaro, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.889,2 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,78%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,39%.