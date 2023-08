Illimity, balzo dell'utile nel primo semestre. Confermata la guidance

Illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto pari a 52,2 milioni di euro, in crescita del 66% anno su anno, trainata dalla solida performance, anche in termini di volumi, dell’attività di erogazione del credito alle PMI, che compensa l’impatto delle sfide esogene sui risultati. I ricavi sono pari a 204,2 milioni euro, in aumento del 28% a/a (+83% t/t), caratterizzati da un’importante progressione sia del margine di interesse (+32% a 97,7 milioni di euro), che ha beneficiato dell’aumento dei volumi, sia delle commissioni nette (+17% a 32,3 milioni di euro), trainate dall’attività di credito e di servicing conto terzi.

“Illimity continua a crescere sia in volumi, che in ricavi, che in utile – ha commentato il ceo Corrado Passera – Nell’ultimo semestre crescono soprattutto i finanziamenti alle PMI che trainano interessi e commissioni, in presenza di una buona tenuta di costi operativi e accantonamenti, nonostante un contesto esterno più sfidante delle attese”

“Si confermano sempre molto robuste la patrimonializzazione e la liquidità anche grazie al successo del nostro nuovo Conto Premium che ha portato la raccolta retail a circa 3 miliardi di euro – ha aggiunto – Ci sentiamo pertanto in grado di confermare la guidance di almeno 100 milioni di euro di utile netto“.



Le rettifiche di valore nette su crediti organici verso la clientela nel semestre sono pari a 6 milioni di euro con un costo del rischio annualizzato pari a 42bps che si mantiene su livelli contenuti. Escludendo le esposizioni assistite da garanzie statale, l’NPE ratio si attesta all’1,3% in calo rispetto all’1,5% del trimestre scorso, composto per la maggior parte da esposizioni in fase attiva di ristrutturazione

illimity ha segnalato progressi nella strategia di sviluppo delle tre iniziative tech verso un’elevata creazione di valore. In particolare, Hype, ha continuato ad incrementare i propri clienti arrivando a circa 1,8 milioni (+9% a/a) e ulteriormente arricchito l’offerta prodotti con nuove soluzioni di credito e assicurative di primari operatori di mercato. b-ilty, pienamente operativa da inizio anno, ha registrato crediti verso clientela pari a 154 milioni di euro, valore raddoppiato rispetto al trimestre precedente, grazie alla forte accelerazione nella generazione di nuovo business, e presenta una significativa pipeline nei prossimi trimestri. Lo scorso maggio Quimmo ha realizzato una partnership strategica nell’intermediazione immobiliare con COIMA, accelerando nella strategia di sviluppo nel mercato libero grazie a sinergie operative e commerciali che si verranno a creare su scala nazionale, con una pipeline potenziale di progetti del valore di oltre 1 miliardo di euro focalizzata su immobili residenziali di qualità. (Teleborsa)