Popolare Bari, dopo le perdite in bilancio slitta il rinnovo del Consiglio

Slitta il rinnovo del cda di Popolare Bari

Tutto rinviato per il rinnovo del cda della Popolare di Bari, previsto all’assemblea di oggi 24 aprile. L’assemblea si limiterà ad approvare una proroga a tempo del cda attuale e approvare il bilancio 2022, chiuso con una perdita di 45 milioni. Incertezza sui nuovi vertici. Per la presidenza sono circolati i nomi dell’industriale della pasta Vincenzo Divella e di Domenico Di Paola. Per l’ad, la riconferma di Cristiano Carrus non è scontata.

Il vuoto di Mcc

Tra le ragioni del mancato rinnovo, la mancanza di indicazioni da parte dell’azionista Mcc. Che dopo il passaggio di Bernardo Mattarella alla guida di Invitalia è ancora in attesa del nuovo amministratore delegato. Il mese scorso però lo stesso azionista è stato chiamato a iniettare nuove risorse. Mcc ha infatti sottoscritto un bond subordinato da 60 milioni per il rafforzamento patrimoniale della banca.

Nei giorni scorsi i dipendenti avevano indetto il primo sciopero nella storia dell’istituto. Tra le richieste, oltre alla fine della solidarietà, anche una maggiore chiarezza sul futuro dell’istituto. Il progetto della Banca del Mezzogiorno, che pure è nel piano industriale dell’istituto, è ancora congelato. La ragione dichiarata è la necessità di procedere con il risanamento prima di pensare di aggregare altre realtà, magari in difficoltà.

I guai degli Jacobini e la lite con Amco

Ma il risanamento della Bari sembra ancora complicato. Se è vero che gran parte dei guai, anche attuali, della banca arrivano dalla gestione Jacobini, anche le gestioni recenti non sono state esenti da problemi. La prova è nella richiesta di risarcimento avanzata da Amco, la controllata del Tesoro che nel giugno del 2020 aveva rilevato un pacchetto di Npl della banca.

L’operazione venne avviata e chiusa durante il commissariamento della banca, iniziato nel dicembre del 2019. Amco acquisì un pacchetto di Npl del valore nominale di 2 miliardi. Salvo poi accorgersi che una parte importate delle posizioni acquisite (20 mila) avevano la documentazione incompleta o del tutto mancante. Rendendo quindi impossibile di fatto la riscossione dei crediti.

La ricerca di un accordo

Per capire la rilevanza della questione, basterà dire che i 133 milioni chiesti da Amco sono pari a oltre un quarto (il 26,6%) dei 500 milioni pagati nel 2020 per i acquisire i crediti. La banca, si legge nelle risposte ai soci preparate per l’assemblea di oggi, ha “contestato integralmente” le richieste di Amco e tra le due parti è stato avviato un confronto per arrivare a dirimere la controversia.