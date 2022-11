Dubbi su Poste, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

L’ottimo mese di ottobre ha confermato la bontà dei supporti in zona 20 mila, ratificando la banda di oscillazione in corso da 4 mesi con resistenza, e spartiacque per ulteriori allunghi, in area 23.153 punti.

ABITARE.IN

Kepler Cheuvrex ha avviato la copertura con target price pari a 8,5 euro. Gli analisti sottolineano come il modello di business di AbitareIn, che prevede la riqualificazione di aree urbane ed edifici in disuso di Milano, sia innovativo, e rappresenti un cambio di paradigma nell’ambito del mercato residenziale. La società fa propri gli obiettivi di rigenerazione urbana e li coniuga con le attuali necessità abitative delle famiglie.

Gli analisti prevedono, fino al 2024 un Cagr (tasso annuo di crescita composto) dei ricavi pari al 19,5%, e dell’Ebitda pari al 38,1%.

ANIMA

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 4,5 € dopo la conclusione del piano di buyback, «parte della politica di remunerazione della società», che comprende «dividendi cash, buyback e cancellazione di azioni».

CAMPARI

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP che passa a 12 da 11,5 €. Gli analisti citano i conti del terzo trimestre “forti”, a seguito dei quali hanno aumentato le stime 2022-2024 in media del 3,5%. Quanto al recente acquisto di Wilderness Trail Distillery, per gli esperti è «un’opzione di crescita al giusto prezzo». UBS conferma il TP a 15 €. Per gli esperti «il momentum sottostante è più forte che mai, pur se la ripresa del margine lordo potrebbe richiedere più tempo di quanto inizialmente atteso».

CEMENTIR

Mediobanca Securities conferma il TP di 8 € in attesa della pubblicazione dei conti, prevista per oggi. Gli esperti si aspettano numeri solidi in termini di ricavi, supportati dalle principali aree geografiche con il Belgio che rappresenta il più grande driver della crescita della redditività.

FERRARI

La nuova guidance, migliorata rispetto alla precedente, si posiziona «sostanzialmente dove era già il consenso», commentano gli analisti di Jefferies, un prezzo obiettivo a 170 €.

HIGH QUALITY FOOD

Banca Finnat mantiene la raccomandazione di acquisto e assegna un TP di 2,98 €. Sul periodo 2022-2025, riportano gli analisti, «abbiamo rivisto le nostre stime prevedendo ora una crescita media annua del valore della produzione pari al 26,44%. L’Ebitda dovrebbe poter raggiungere 6 milioni a fine periodo previsionale da un margine negativo di 204 mila euro del consuntivo 2021 ed il risultato netto attestarsi a 4 milioni a fine 2025 dalla perdita per 1,04 milioni registrata nel 2021».

ITALGAS

Barclays ha limato il TP a 5,3 € da 5,4 € in seguito a un taglio delle stime.

POSTE ITALIANE

Akros ha ridotto da 13 a 12 euro il TP per tener conto di uno scenario «più complesso in vista». Gli esperti ricordano il rendimento del dividendo «interessante e il modello di business resistente e diversificato, che probabilmente garantirà il raggiungimento degli obiettivi del gruppo, che erano comunque stati posti in un momento meno complesso. L’unico rischio che vediamo è la consistente esposizione ai Btp italiani».