Smart Bank, guai per la fintech italiana: Bankitalia scioglie il CdA

Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Cirdan Group SpA e Smart Bank SpA con sede, rispettivamente, in Milano e Napoli, e la sottoposizione delle stesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Smart Bank è una banca d’investimento digitale facente parte di Cirdan Group, gruppo di società specializzate nella fornitura di soluzioni di investimento tailor-made, attivo dal 2014 e fondato da Antonio De Negri. La società è guidata dallo stesso De Negri, con un passato in Citigroup e Barclays, e presieduta da Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore dell’Università Bocconi.

Il provvedimento, preso ai sensi degli artt. 70, comma 1 e 98, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), ha l’obiettivo di “assicurare un adeguato presidio dell’operatività del gruppo e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione“, si legge in una nota. Sono stati anche nominati Enrico Ajello e Andrea Guaccero quali Commissari straordinari; Maria Rita Schiera, Vincenzo Donativi e Andrea Di Cesare quali componenti del Comitato di Sorveglianza.

Cirdan Group SpA e Smart Bank SpA “proseguono la propria attività” e “la clientela e i depositanti possono continuare ad operare con la consueta fiducia”, hanno affermato in una nota. Intanto, Cirdan Capital Management e la sua controllata SmartETN hanno fornito rassicurazioni sul loro coinvolgimento, specificando che: non fanno parte di Cirdan Group SpA o Smart Bank SpA; non sono soggette o impattate dai suddetti provvedimenti amministrativi; sono interamente controllate da Cirdan International Inc. (società madre, registrata nel Delaware, USA); sono e continueranno a operare come business separati come di consueto.

Nelle scorse settimane Smart Bank era stata molto attiva commercialmente sul fronte dei conti deposito, e il 21 dicembre aveva proposto una nuova versione dei conti deposito vincolati step up a 5 anni con interessi fissi incrementali fino all’8,25%. Una scelta, aveva spiegato la banca, dettata dall’ottimo riscontro avuto dallo strumento nel mese di dicembre. (Teleborsa)