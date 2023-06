Eurovita, via libera al salvataggio. Riscatti bloccati fino al 31 ottobre

Via libera al salvataggio Eurovita

Via libera al salvataggio di sistema per Eurovita. L’annuncio arriva nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno, a poche ore dalla scadenza dell’amministrazione straordinaria della compagnia. L’operazione mette in sicurezza i 353 mila clienti e i 15 miliardi di asset della compagnia. I riscatti, precisa una nota dell’Ivass, restano bloccati fino al 31 ottobre. La proroga, spiega l’Ivass, si rende necessaria per consentire l’ordinato trasferimento delle polizze.

Lo spezzatino

L’accordo coinvolge 5 compagnie assicurative e 25 banche che avevano collocato i prodotti della compagnia. “Le polizze Eurovita – scrive l’Ivass – verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie”. Le banche collocatrici si faranno carico delle richieste di riscatto dei propri clienti, portando loro a scadenza le polizze.

La linea di credito

Nell’ambito dell’accordo, verrà attivata una linea di credito da oltre un miliardo da parte di un pool di istituti per assistere le banche più piccole. La vecchia Eurovita (ed Eurovita Holding) dovrebbe finire in liquidazione coatta amministrativa, con dentro 160 milioni di bond convertibili in circolazione. I bond sono mano a investitori istituzionali, come il fondo sovrano di Singapore, Gic. Una parte – circa 50 milioni – sono in mano a piccole banche italiane.

L’ipotesi di falso in bilancio

I riscatti delle polizze Eurovita sono bloccati dallo scorso 6 febbraio, dopo che la compagnia è stata commissariata dall’Ivass per il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso Eurovita, sulla base dei rilievi formulati dall’Ivass al termine dell’ultima ispezione (luglio 2022). Il reato ipotizzato, secondo quanto appreso, è il falso in bilancio.