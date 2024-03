Ubs cede attività di cartolarizzazione di Credit Suisse ad Apollo

Ubs Group e Apollo Global Management hanno stipulato un accordo in base al quale Atlas SP, un’ex attività di prodotti cartolarizzati del Credit Suisse, ha concluso il suo contratto di servizi di transizione con Ubs e Ubs chiuderà il suo contratto di gestione degli investimenti con Atlas.

Nell’ambito di questo accordo, Apollo acquisterà da Ubs 8 miliardi di dollari di finanziamenti garantiti senior. Questo accordo reciprocamente vantaggioso è in linea con la strategia di Ubs di liquidazione e semplificazione del suo portafoglio Non-Core and Legacy (NCL) e con il continuo slancio di Apollo nella crescita di Atlas come piattaforma di origination autonoma.

Perdita di 0,9 miliardi per Credit Suisse

Dalla conclusione di questi accordi e dalla cessione dei finanziamenti senior garantiti il Gruppo Ubs prevede di riconoscere nel primo trimestre del 2024 un utile netto di circa 0,3 miliardi di dollari, mentre Credit Suisse AG prevede una perdita netta di circa 0,9 miliardi di dollari.

“Siamo soddisfatti di questo accordo reciproco con Apollo – ha commentato Sergio Ermotti, Ceo del Gruppo Ubs – Mentre eseguiamo i nostri piani di integrazione, questo è un altro esempio della nostra incessante attenzione nel lavorare con clienti e controparti per liberare capitale dalle attività non core e ridurre costi e complessità”.