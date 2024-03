Pugno duro di Amazon alla contraffazione, bloccati 700mila account

Nel 2023 Amazon ha bloccato oltre 700mila tentativi di creazione di nuovi account di vendita contraffatti prima che pubblicizzassero anche una sola offerta. Si tratta di un investimento importante, anche se necessario, per il maggior sito online di e-commerce nel mondo che la società sta portando avanti e che comporta investimenti per 1,2 miliardi di dollari impiegando più di 15mila persone, tra cui esperti in machine learning, sviluppatori di software e investigatori esperti, dedicati alla protezione dei clienti, dei marchi, dei partner di vendita e del nostro negozio online da contraffazioni, frodi e altre forme di abuso.

Nel 2020 i tentativi di creare falsi account di vendita erano 6 milioni

Il processo di verifica dei partner di vendita permette di individuare i documenti falsi e sfrutta la verifica avanzata di immagini e video e altre tecnologie per confermare rapidamente l’autenticità dei documenti d’identità e la corrispondenza con chi chiede di vendere sul negozio online. Queste tecnologie, insieme ai continui progressi della tecnologia basata sul machine learning, stanno dissuadendo i malintenzionati dal tentare di creare nuovi account di vendita su Amazon. Basta pensare che nel 2020 i tentativi per creare account falsi erano superiori ai 6 milioni.

Dal allora il numero di prodotti disponibili per la vendita online su Amazon è cresciuto in modo significativo la società fondata da Jeff Bezos ha registrato una diminuzione di oltre il 30% del del numero complessivo di notifiche di violazione valide presentate dai marchi. Proprio in quell’anno infatti Amazon ha lanciato una unità per i crimini di contraffazione (la Counterfeit Crimes Unit, CCU) che ha perseguito più di 21mila malintenzionati attraverso contenziosi e denunce penali alle forze dell’ordine.

Sequestrati nel 2023 ben 7 milioni di prodotti contraffatti

Nel 2023, inoltre, sono stati sequestrati oltre 7 milioni di prodotti contraffatti in tutto il mondo, impedendo che danneggiassero i clienti o venissero venduti in altri punti della catena di approvvigionamento. Amazon ha inoltre rafforzato la collaborazione transfrontaliera in materia di anticontraffazione con i marchi e le forze dell’ordine cinesi. Questo impegno ha portato a più di 50 operazioni condotte con successo e oltre 100 malfattori identificati e arrestati per essere interrogati, molti dei quali sono produttori, fornitori o distributori a monte di prodotti contraffatti.