UniCredit e il futuro dopo l'accordo con la greca Alpha Services

“È il nostro lavoro guardare continuamente a diverse situazioni” per potenziali M&A e partnership, “ma allo stesso tempo dobbiamo essere disciplinati”. Lo ha affermato Andrea Orcel, CEO di UniCredit, durante la conference call con gli analisti che ha seguito l’annuncio di una partnership strategica con la banca greca Alpha Bank.

UniCredit ha firmato un accordo con Alpha Services and Holdings per la fusione delle rispettive banche in Romania e per la creazione di una partnership commerciale in Grecia. Contestualmente, UniCredit ha presentato un’offerta all’Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) per l’acquisto di tutte le azioni che l’HFSF attualmente detiene in Alpha, pari a 9%.

“Guardiamo a opportunità di valore – ha spiegato – e vediamo più opportunità nell’area CEE che in altri mercati, quindi continueremo a guardare e se ci saranno opportunità al giusto valore e al giusto momento procederemo, se non ci sanno non procederemo”. L’area CEE, ovvero l’Europa centro-orientale, è centrale per il gruppo UniCredit, che ha controllate e uffici in numerosi paesi della regione. (Teleborsa)