Piazza Affari in rialzo. L'economia Usa tiepida scalda Wall Street

Piazza Affari chiude in rialzo

Le borse europee chiudono la giornata in buon rialzo, accelerando nel pomeriggio dopo l’andamento positivo di Wall Street. La migliore è Londra, dopo la pausa festiva di ieri. Mentre il Ftse Mib sale in linea con gli altri Eurolistini, sostenuto dalla performance di Banche, Assicurazioni e settore Auto.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,086. L’Oro, in aumento (+0,86%), raggiunge 1.936,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,1%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +166 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,14%.

Londra la migliore in Europa

Tra i mercati del Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,88%, in deciso rialzo Londra (+1,72%), mentre cresce Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,67%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib, che sale dell’1,21%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il Ftse Italia All Share , che chiude la giornata in aumento dell’1,19% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il Ftse Italia Mid cap (+1,01%); sulla stessa tendenza, sale il Ftse Italia Star (+0,92%).

Balzo di Erg e Stm

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Erg avanza del 2,49%. Si muove in territorio positivo Stm, mostrando un incremento del 2,14%. Denaro su Unicredit, che registra un rialzo dell’1,94%. Bilancio decisamente positivo per Saipem, in progresso dell’1,71%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che chiude la seduta con -0,60%.

Sul listino principale si sono distinti Italian Exhibition Group, dopo i conti positivi del primo semestre diffusi nell’ultima parte di seduta, e Olidata, dopo l’aggiudicazione di un contratto annunciata ieri sera a mercato chiuso. Sull’Egm spiccano i rialzi di Portobello, che ieri sera ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, e di Almawave, che ha siglato un importante accordo con Microsoft Italia.