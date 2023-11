La Borsa di Milano al top da 15 anni. Ma la vera festa è sui Btp

Si rafforza sui mercati la convinzione che la Fed possa procedere prima del previsto a un primo taglio dei tassi, tanto che il Pil degli Usa sopra le attese viene accolto senza scossoni dai listini di entrambe le sponde dell’Atlantico. A dare manforte alle Borse europee – che chiudono tutte in rialzo con Piazza Affari sui massimi da oltre 15 anni – arriva il rallentamento dell’inflazione tedesca, segno che la lotta contro la corsa dei prezzi sta dando risultati.

Piazza Affari record

Brucia le tappe è soprattutto il Ftse Mib (+1%), protagonista di un recupero di oltre il 25% da inizio anno, portatosi a fine seduta su nuovi massimi da giugno 2008. Sul listino principale in testa Stellantis (+5,3%) in scia al comparto auto europeo galvanizzato dallo strappo di Gm (+9,5%) a Wall Street per il rialzo del dividendo. Rally di Mps (+3,9%) tornata sopra ai valori precedenti alla vendita di una parte della quota del Mef. Si sgonfia sul finale Saipem (+0,3%) spinta inizialmente da due nuovi contratti offshore per 1,9 miliardi di dollari. In fondo Campari (-2,3%), utility ed energetici.

La festa dei Bond

Nel corso dell’ultimo mese i prezzi dei bond, a partire dai Treasury Usa, hanno ripreso a correre come non si vedeva dal crack di Lehman Brothers. E se il T bond decennale è balzato del 44%, il Btp decennale ha segnato un rally del 47%. Con l’effetto di comprimere i rendimenti. Tanto che anche le banche hanno iniziato a sostituire emissioni sul mercato con altre più favorevoli, ma dai rendimenti sempre ricchi