Borsa Milano e Mercati Azionari, giovedì 16 novembre

Borsa di Milano e Mercati azionari

Le Borse europee proseguono contrastate con l’EuroStoxx 50 che registra un modesto incremento dello +0,1%.

Settori in Evidenza: Utilities in Crescita, Energia e Materie Prime in Calo

Il comparto delle utilities spicca con un rialzo dell’+1,2%, mentre i settori dell’Energy e delle materie prime mostrano segni negativi con rispettivamente -1,5% e -0,8%.

Il FtseMib e l’Economia Milanese: Un’Analisi

A Milano, l’indice FtseMib (FTSEMIB) evidenzia una progressione dello +0,2%, avvicinandosi ai massimi annuali.

DAX e Siemens: Rialzi Notabili nel Mercato Tedesco

Il Dax (DAX) si apprezza dello +0,5%. Particolare attenzione a Siemens (SIE.EQ) che a Francoforte guadagna un impressionante +6%, grazie a un utile netto annuale record.

Wall Street: Recenti Dinamiche e Previsioni

Wall Street chiude con un lieve aumento, con l’S&P500 (SP500) al +0,16% e il NASDAQ (NASDAQ) al +0,07%. I futures mostrano una leggera tendenza negativa.

Cisco Systems: Avviso di Profitto e Riflessi sul Mercato

Cisco Systems (CSCO.O) segnala una perdita dell’11% dopo l’annuncio di un profit warning, dovuto al calo della domanda di apparecchiature di rete.

Relazioni Internazionali: Gli Incontri al Vertice tra Cina e Stati Uniti

Gli incontri tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Joe Biden a San Francisco non hanno fornito significativi impulsi al mercato, nonostante l’accordo su una hotline presidenziale e la ripresa delle comunicazioni militari.

Indicatori Macroeconomici: Focus sul Mercato Obbligazionario e Monetario

Il mercato obbligazionario mantiene i livelli della sera precedente, con il Treasury Note decennale al 4,49%. In Europa, il Bund decennale è al 2,64% e il BTP decennale al 4,43%, con uno spread di 178 punti base.

Mercato Valutario e Commodity: Euro, Oro e Petrolio

Il cambio Euro Dollaro (EURUSD) è leggermente ribassato a 1,083. L’oro si apprezza dello +0,2% a 1.967 dollari l’oncia, mentre il petrolio Brent e WTI (CL) scendono dello -0,7%.

Bitcoin: Stabilità e Crescita

Il Bitcoin rimane stabile a 37.480 dollari, sui massimi da maggio 2022, dopo un rialzo del +5,50% il giorno precedente.

Titoli di Piazza Affari: Dividendi e Movimenti di Mercato

Il 20 Novembre sono previsti i dividendi per vari titoli, tra cui Banca Ifis (IF.MI) e Banca Mediolanum (BMED.MI). Inoltre, A2a (A2A.MI) raggiunge i massimi biennali, mentre Banco BPM (BAMI.MI) entra nell’Msci Italy Index.

Innovazione e Investimenti: Aggiornamenti da Iveco e Leonardo

Iveco (IVG.MI) annuncia investimenti per il rinnovo della gamma di prodotti, e Leonardo (LDO.MI) avvia un’offerta secondaria per una quota della controllata Usa.

Analisi dei Titoli: Da Reply a Unicredit

Reply (REY.MI) vede un miglioramento del giudizio da parte di Quirin Privatbank, mentre TIM (TIT.MI) e Unicredit (UCG.MI) sono al centro di importanti trattative e rinnovi.