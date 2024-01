Borsa di Milano positiva, petrolio in alto per le tensioni in Medioriente

Giornata positiva per le Borse europee, nonostante l’acuirsi delle tensioni in Medioriente, che fanno schizzare il prezzo del petrolio. Nella notte gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito obiettivi militari Houthi nello Yemen, in risposta agli attacchi effettuati ad imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso dal gruppo militante sostenuto dall’Iran. L’attenzione è anche rivolta alle indicazioni provenienti dalle trimestrali societarie, con i primi importanti gruppi finanziari statunitensi che hanno rilasciato in queste ore i propri risultati (JPMorgan, BofA, Citigroup, Wells Fargo).

Sugli scudi le azioni Enel ed Hera si muovono in rialzo a Piazza Affari, dopo le indiscrezioni di stampa sul fatto che (con 7 lotti ciascuno) guidano la classifica preliminare delle aggiudicazioni nell’asta per l’assegnazione dei clienti che usciranno dal mercato tutelato dell’energia elettrica a metà anno per passare a quello delle tutele graduali. A ogni lotto corrispondono circa 180 mila clienti.