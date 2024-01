Bitcoin: boom di scambi a Wall Street per i nuovi Etf

Boom di scambi, come previsto, per gli Etf sul Bitcoin nel primo giorno di contrattazioni a Wall Street. Mentre la criptovaluta frena la sua corsa dopo aver toccato i massimi da quasi due anni. Il Bitcoin si prende una pausa dopo i forti guadagni che lo hanno portato sui livelli più alti da 21 mesi, sulla scia della decisione della Sec che ha approvato i primi fondi negoziati in borsa (Etf) quotati a Wall Street, aprendo la strada alla vendita in Borsa delle criptovalute da parte dei fondi Usa che detengono Bitcoin e l’accesso a un mercato più ampio di investitori.

Corsa lunga

Nel primo giorno di negoziazione gli Etf (exchange traded fund) su Bitcoin a Wall Street, scambiano 4,6 miliardi di dollari con circa 700.000 operazioni.”I volumi degli scambi sono stati relativamente forti per i nuovi prodotti Etf”, ha affermato Todd Rosenbluth, stratega di VettaFi. “Ma questa è una corsa più lunga di un semplice giorno di negoziazione”. Ieri, giovedì 11 gennaio, il prezzo dei Bitcoin è salito dello 0,7%, dopo essere cresciuto quasi del 9% da inizio anno e del 100% nel 2023. Oggi la criptovaluta più diffusa perde lo 0,55% a 45.906 dollari.

Concorrenza feroce

Con il via libera da parte della Sec hanno avviato le negoziazioni 11 Etf spot bitcoin – tra cui iShares Bitcoin Trust di BlackRock, Grayscale Bitcoin Trust e Ark 21Shares Bitcoin – che ieri mattina hanno iniziato le negoziazioni, dando il via a una feroce concorrenza per quota di mercato. Gli Etf replicano il prezzo spot della criptovaluta. Considerando i diversi prodotti come un unico strumento, si tratterebbe del maggior controvalore per un Etf al debutto. Gli 11 prodotti già in negoziazione erano pronti da tempo, in attesa del via libera della Sec arrivato dopo una lunga analisi e con una stretta maggioranza (tre voti favorevoli su cinque)