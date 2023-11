News Borsa Milano e Mercati azionari, lunedì 13 novembre

Le borse europee hanno registrato una crescita, nonostante le preoccupazioni generate dall’avviso di Moody’s al governo statunitense. L’indice EuroStoxx50 (ESTOXX50) ha guadagnato lo 0,7%, mentre il FtseMib (FTSEMIB) italiano ha visto un aumento dell’1%. Il Dax di Francoforte (DAXOTC) è cresciuto dello 0,5%.

Situazione Politica a Londra

Il Ftse 100 (FTSE100) di Londra è aumentato dello 0,7% seguendo il rimescolamento governativo, con Rishi Sunak che ha sostituito il ministro degli Interni, Suella Braverman, con James Cleverly, ex ministro degli Esteri. James Cameron, ex primo ministro, guiderà ora la diplomazia.

Focus sui Settori Bancario e Tecnologico

I settori tecnologico e bancario, in particolare quelli italiani, sono stati in evidenza, con dettagli disponibili nella rubrica Fatti & Effetti.

Novo Nordisk in Crescita

Novo Nordisk ha guadagnato il 3% dopo la divulgazione di dati incoraggianti sul suo farmaco per l’obesità Wegovy, rivelando benefici per il cuore non legati esclusivamente alla perdita di peso.

Prospettive Economiche Europee

La crescita economica nell’eurozona dovrebbe rimanere debole a breve termine. Luis de Guindos, vicepresidente della Banca centrale europea, ha sottolineato l’importanza di preservare le riserve di capitale liberabili per il settore bancario e ha promesso maggiori informazioni sulla politica dei tassi di interesse nel meeting di dicembre.

Dinamiche Macroeconomiche

Il mercato obbligazionario è rimasto stabile, con il Treasury Note (ZN) al 4,62% e una leggera ripresa nel mercato delle obbligazioni governative europee. Il Bund (FGBL) si è attestato al 2,70% e il BTP (FBTP) al 4,52%. Lo spread è a 181 punti base. L’Euro dollaro (EURUSD) è a 1,068, mentre l’oro (GC) si trova a 1.940 dollari l’oncia. Il Petrolio Brent e WTI (CL) è quasi invariato. Il Gas USA (NG) ha visto un aumento del 5%, mentre il Gas UE (Amsterdam) è sceso del 3% a 45 euro/mwh. Il Bitcoin ha perso l’1%, scendendo a 36.800 dollari.

Titoli della Borsa di Milano

Banca MPS (BMPS.MI) : +7,5% dopo il miglioramento del rating da parte di Fitch e una promozione a Buy da Deutsche Bank.

: +7,5% dopo il miglioramento del rating da parte di Fitch e una promozione a Buy da Deutsche Bank. BPER Banca (BPE.MI) : +6%, con il presidente di Unipol che esclude un’eventuale fusione con MPS.

: +6%, con il presidente di Unipol che esclude un’eventuale fusione con MPS. Banca Popolare di Sondrio (BPSO.MI) : +3%, con copertura iniziata da Intermonte con un giudizio Outperform.

: +3%, con copertura iniziata da Intermonte con un giudizio Outperform. Banco BPM (BAMI.MI) : +4,5%, con JP Morgan che alza il target price a 6,40 euro.

: +4,5%, con JP Morgan che alza il target price a 6,40 euro. TIM (TIT.MI) : +2%, in seguito alla difesa della vendita della rete a Kkr da parte dell’AD Pietro Labriola.

: +2%, in seguito alla difesa della vendita della rete a Kkr da parte dell’AD Pietro Labriola. Saipem (SPM.MI) : +2,3%.

: +2,3%. Eni (ENI.MI): in rialzo dopo proposte di alcune banche d’investimento per la cessione parziale delle quote statali.

Leggi anche l’analisi di venerdì 10 novembre 2023