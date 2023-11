Piazza Affari trainata dalle banche. Si sveglia anche Tim

Fitch promuove Mps

Apertura in netto progresso per Piazza Affari, spinta al rialzo ancora una volta dal settore bancario. L’indice Ftse Mib sale dello 0,7%. I giudizi positivi di molte case d’investimento, uniti ai super profitti di quest’anno (si parla di 43 miliardi di euro per il comparto), spingono al rialzo Mps (+5,26%) a cui Fitch ha migliorato il rating, Banco Bpm (+4,53%) e Bper Banca (+3,13%).

Pietro Labriola al Financial Times

TIM +2%. L’amministratore delegato Pietro Labriola, ha difeso in un colloquio con il Financial Times la scelta del cda di procedere con la vendita della rete a Kkr. Diverse le ipotesi valutate per ridurre il debito, tema che era centrale per Tim, tra cui la cessione del Brasile, «ma non erano percorribili», perché «da quel mercato arriva il 30% degli utili». E anche la strada di tenere la rete e vendere la società dei servizi «non avrebbe risolto il problema. Fitch ha messo la società in rating watch positivo a seguito della cessione della rete fissa. Secondo l’agenzia di rating, la revisione del rating riflette le attese di un rischio finanziario significativamente più basso per Tim dopo il completamento della vendita e il rimborso del debito. Vodafone sta valutando la possibile vendita dei suoi asset in Italia o l’unione con gli asset di un altro operatore tramite una partnership, e i candidati sarebbero Swisscom presente in Italia con Fastweb, o Iliad. Lo riferisce Il Sole 24 Ore di sabato.

Unicredit cresce in Grecia

Inoltre, Unicredit (+0,94%) ha confermato l’acquisto del 8,9781% del capitale sociale di Alpha Services and Holdings in Grecia da Hfsf al prezzo di 1,39 euro per azione. L’acquisto di questa partecipazione di minoranza in Alpha Services and Holdings rientra nella partnership di lungo termine con Alpha Services and Holdings in Grecia e Romania.

In controtendenza Snam (-0,69%) e Terna (-0,63%).

Il listino milanese è spinto anche dalla conferma del rating sovrano da parte di Fitch, mentre venerdì 17 è atteso l’ultimo giudizio, il meno scontato, di Moody’s. Intanto il rendimento del Btp decennale scende al 4,56%.

Inflazione Usa

Sul fronte macroeconomico, domani, negli Stati Uniti verrà reso noto il dato sull’inflazione, mentre mercoledì sarà la volta dei prezzi alla produzione.