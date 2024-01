Piazza Affari stabile. I conti Lvmh scatenano i titoli del lusso

Parte con un’intonazione positiva Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib leggermente in attivo nelle prime battute. Milano si colloca in un panorama europeo contrastato, che vede Parigi in deciso rialzo (+1.45% l’indice Cac40) mentre Francoforte perde terreno (-0,25%). Chiusura positiva alla vigilia per Wall Street, con il Dow Jones che è salito dello 0,64% e il Nasdaq composito in rialzo dello 0,18%.

Acquisti sui titoli del lusso

Il tema principale sul listino milanese è il rialzo dei titoli del lusso, dopo che il colosso francese Lvmh ha annunciato ricavi e utili record. Lo scorso anno il colosso francese ha registrato vendite per 86,2 miliardi, con una crescita organica del 13%. Il gruppo ha ottenuto un utile netto di 15,2 miliardi (+8%) e un utile operativo corrente di 22,8 miliardi (+8%).«Tutte le attività hanno registrato una forte crescita organica delle vendite nel corso dell’anno, ad eccezione di wines & spirits, che ha dovuto far fronte ad una base elevata di confronto e livelli di inventario elevati», ha spiegato la società, evidenziando la crescita dei ricavi del 10% nel quarto trimestre a 23,95 miliardi. I numeri, sottolineano gli analisti di Equita, sono «sopra le attese grazie a una maggiore crescita organica e al controllo dei costi». Gli esperti hanno anche evidenziato l’outlook «genericamente fiducioso». «Dopo la recente debole performance (-7% a un mese) questi numeri confermano la resiliency delle crescite e la flessibilità nella gestione dei costi, aumentando la visibilità sui numeri 2024», conclude Equita. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione spiccano i rialzi di Moncler (+4,2%), Brunello Cucinelli (2,33%) e Ferrari (+1,37), con la scuderia del Cavallino che ieri ha annunciato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc per il team di Formula uno. Il titolo migliore è però Campari, che sale 4,5% in apertura.

Ritraccia Mps

Sul lato opposto da segnalare le prese di beneficio su Mps, salito nei giorni scorsi sulle attese di un ritorno del dividendo già quest’anno, in anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale. Forti vendite sui chip, con Stm in calo di oltre il 2%.