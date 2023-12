AcomeA sgr, Fabio Caldato diventa portfolio manager

AcomeA SGR, boutique di investimento indipendente italiana caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative, annuncia l’ingresso di Fabio Caldato come Portfolio Manager del fondo Acomea Strategia Dinamica Globale.

Caldato viene da Olympia Wealth Management dove ha ricoperto il ruolo di responsabile degli investimenti. In precedenza, è stato per sette anni development manager di Albemarle Asset Management a Londra. Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienza anche come trader in derivati, operando con il broker Euroforex.

“AcomeA è una boutique di investimento che crede nel talento. L’ingresso nel nostro team di un professionista di lungo corso come Caldato mira a rafforzare l’area degli investimenti flessibili, e conferma il nostro impegno nell’offrire una gamma di strategie diversificate, atte a rispondere a un contesto di mercato in continua evoluzione” dichiara Giovanni Brambilla, Responsabile Investimenti, AcomeA SGR.

“Entro in AcomeA con un bagaglio ventennale e con la consapevolezza di essere parte di un team consolidato, dove potrò mettere a sistema le mie competenze in ambito azionario e obbligazionario. Le sfide che il mercato ci sta ponendo sono, dall’altro lato, una opportunità molto interessante per chi, come noi, fa gestione attiva con un approccio contrarian” conclude Caldato.