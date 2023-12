ManpowerGroup nomina Andrea Cartoccio Brand director Italia

ManpowerGroup, multinazionale leader nelle global workforce solutions, annuncia la nomina di Andrea Cartoccio come Manpower Brand Director per l’Italia. Manpower è il brand di ManpowerGroup leader per le soluzioni di staffing, somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, permanent placement, formazione finanziata.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Andrea Cartoccio vanta un’esperienza ventennale all’interno di organizzazioni complesse, nelle aree marketing, sviluppo del business e vendite sia in Italia che all’estero. Ha iniziato il proprio percorso professionale nel 2000 in Unilever, ricoprendo diversi ruoli in area vendite e innovazione. Successivamente, è entrato in SKY Italia, dove si è occupato dello sviluppo del business dell’azienda, per poi passare nel 2007 in Kellogg, con responsabilità crescenti nella funzione marketing e vendite. Dal 2013 al 2016, invece, ha rivestito i ruoli di Head of Retail Marketing Department & Head of Digital e, in seguito, di Head of Retail & Food Marketing Department & Head of Media per McDonald’s.

Un ruolo strategico

Prima di entrare in ManpowerGroup, ha trascorso 7 anni nella multinazionale francese Elior, occupandosi inizialmente di marketing, innovazione e ricerca e sviluppo, per poi gestire le operations in qualità di responsabile delle divisioni Education e Health & Welfare a cui ha aggiunto successivamente anche la responsabilità della divisione dedicata alle PMI.

“Ci troviamo in un momento caratterizzato da un crescente mismatch tra domanda e offerta di lavoro, in cui le aziende non riescono a reperire sul mercato del lavoro le persone con le competenze di cui hanno bisogno”, ha affermato Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia.

“In questo scenario, Andrea Cartoccio avrà il compito di consolidare il ruolo di Manpower come partner strategico per le aziende presentando loro i migliori talenti e le soluzioni innovative per attraction, recruitment e talent acquisition. Al contempo, valorizzerà ulteriormente i servizi distintivi Manpower che affiancano le soluzioni di staffing, come il programma MyPath che accompagna i talenti nel loro sviluppo professionale, la formazione, fondamentale strumento per colmare i gap in ingresso ma anche per continuare ad aumentare le competenze durante le missioni di lavoro, le politiche attive per il lavoro, per sostenere chi è disoccupato e desidera entrare o rientrare nel mondo del lavoro”.

“Siamo in un momento storico in cui le contraddizioni nel mercato del lavoro ci spingono ancora di più a dare un contributo sia alla crescita delle aziende attraverso i talenti di cui hanno bisogno, sia nel supportare le persone perché siano sempre più occupabili e abbiano le skills giuste per potersi inserire nel mondo del lavoro e mantenere una stabilità, anche attraverso i contratti a tempo indeterminato che oggi per Manpower sono il 35%. Sono entusiasta di entrare a fare parte di una realtà leader in Italia e nel mondo, dove potrò lavorare sulle Persone, oggi più che mai elemento strategico per ogni azienda” Andrea Cartoccio, Manpower Brand Director.