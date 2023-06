Enel, le nomine di Cattaneo: De Angelis Cfo e Armani head of Grids

Enel ha comunicato che l’amministratore delegato Flavio Cattaneo ha nominato Stefano De Angelis Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e Chief Financial Officer, in sostituzione di Alberto De Paoli che ha assunto l’incarico di Head of North America e Head of Latin America.

Entrano nel gruppo Francesco Puntillo quale Head of Legal and Corporate Affairs e Gianni Vittorio Armani quale Head of Enel Grids.