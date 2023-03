Sergio Ermotti torna a capo dell’Ubs dopo l’acquisizione di CS

Sergio Ermotti torna alla testa di Ubs. A capo della prima banca svizzera fino al 2020, assumerà nuovamente questa responsabilità in occasione della prossima assemblea generale prevista per il 5 aprile, succedendo all’olandese Ralph Hamers. Come riferito in un comunicato, Hamers rimarrà in Ubs e lavorerà al fianco di Ermotti come consulente durante un periodo di transizione per garantire un passaggio di consegne agevole.