Federico Cornelli nuovo rappresentante Consob nel CEAOB

La CONSOB ha designato il Commissario Federico Cornelli come suo rappresentante nel CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), il comitato europeo per il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili della vigilanza sulla revisione contabile.

Cornelli subentra al Commissario Paolo Ciocca, che ha lasciato l’incarico il 31 marzo scorso.

(Teleborsa)