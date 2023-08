Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Cy4gate

Per il settore della cybersecurity e sicurezza informatica, in continua espansione, si prospettano ricavi in forte aumento. Oltre 160 miliardi di dollari già nell’anno in corso, con un tasso di crescita annuale (CAGR 2023-2028) del 9,63%, ed un volume di mercato superiore ai 250 miliardi di dollari entro il 2028. La maggior parte delle entrate che sarà generata negli Stati Uniti (68.680 milioni di dollari nel 2023). Nel 2016 la spesa per tale settore era di 83 miliardi di dollari, nel 2022 si attestava sui 147 miliardi.