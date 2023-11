Gruppo Arrow Global, tre nuovi incarichi per Maria Giulia Vitullo

I consigli d’amministrazione di Europa Investimenti S.p.A. – advisor dei fondi Arrow per l’Italia –, Sansedoni Siena S.p.A. – primaria società del settore Real Estate – e Arrow Global Italia S.r.l. (AG)” – holding italiana del Gruppo Arrow Global – annunciano di aver nominato Maria Giulia Vitullo quale consigliere di amministrazione.

Attuale General Counsel di Europa Investimenti S.p.A, Maria Giulia ha visto crescere la società della quale guida l’ufficio legale sin dal 2009, consolidando una forte esperienza in ambito distressed. In precedenza, ha prestato la propria attività nei dipartimenti real estate/corporate di primari studi legali internazionali. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Si rafforza il team

La nomina di Maria Giulia contribuirà ad arricchire il già variegato quadro di competenze ed esperienze rappresentate nel board apportando il proprio bagaglio di skills in ambito legale, regolamentare, e di compliance, aggiungendo al dibattito una prospettiva diversa, anche in termini di genere.

“Sono lieto di accogliere nei Board Maria Giulia Vitullo, in quanto le sue competenze legali saranno di sicuro supporto ai tre Consigli e andranno ad incrementare l’efficacia delle discussioni. Se, quindi, da un lato la nomina avrà un sicuro impatto positivo sui Consigli, dall’altro ritengo che Maria Giulia potrà beneficiare di una visione più ampia del business, partecipando attivamente alle decisioni della controllata Sansedoni e della holding AGI” ha dichiarato Marco Grimaldi, Presidente di Europa Investimenti e Sansedoni, nonché CEO di Arrow Global Italia, ha commentato:

“Ringrazio Arrow e i Consigli di Amministrazione per questa nomina. Da tempo faccio parte di questo settore e ora mi sento pronta a contribuire da protagonista alla definizione delle strategie delle piattaforme Arrow, forte della mia esperienza ultradecennale e delle competenze specifiche acquisite in questi anni” ha dichiarato Maria Giulia Vitullo.