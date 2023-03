Notorious Pictures, Giorgia Marchetti è la nuova Theatrical Marketing Director

Novità per Notorious Pictures

Giorgia Marchetti è stata nominata Theatrical Marketing Director di Notorious Pictures, società attiva nella produzione, commercializzazione e acquisizione di diritti di opere cinematografiche attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, tv, home video, new media). La manager ha fatto il suo ingresso in Notorious nel 2017, dove ha ricoperto prima il ruolo di acquisition, sales broadcast & digital assistant e successivamente di social media manager nel 2019 contribuendo al successo dei titoli distribuiti al cinema in questi anni.

A Giorgia Marchetti risponderà il reparto marketing della distribuzione con sede a Milano. “Siamo molto contenti di far crescere Giorgia Marchetti all’interno del gruppo Notorious Pictures” ha dichiarato Stefano Bethlen, ceo di Notorious Pictures. “Siamo certi che sarà in grado di affrontare con entusiasmo e responsabilità questa nuova sfida lavorativa continuando a dare il suo contributo nel solco dell’ottimo lavoro svolto in questi anni” ha aggiunto.

“Sono felicissima e ringrazio Notorious per questa importante opportunità di crescita e soprattutto ringrazio Alice Panada per la sua guida che mi ha insegnato tanto. Mi dedicherò con entusiasmo e tutto l’impegno possibile a questa nuova avventura professionale” ha detto Marchetti.