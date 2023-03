Saipem, Rossella Carrara è il nuovo direttore della comunicazione

Novità in casa Saipem

Il gruppo comunica che dal 14 marzo Rossella Carrara assumerà il ruolo di direttore external communication and brand management a diretto riporto dell’amministratore delegato Alessandro Puliti. Avrà l’incarico di definire le strategie di corporate communication e di sviluppo dell’immagine e della reputazione aziendale.

Nello specifico, Carrara coordinerà le attività di relazioni con i media, le digital PR, la crisis communication ed elaborerà le strategie per la gestione dell’immagine e dell’identità aziendale.

Carrara ha alle spalle un’esperienza ventennale

La manager ha alle sue spalle oltre 20 anni di esperienza come consulente strategico a supporto di società multinazionali in diversi settori e arriva in Saipem dopo tre anni come vice president corporate relations and sustainability del gruppo Costa, leader europeo nel settore crocieristico, per il quale ha gestito le attività di comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità a livello globale.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di deputy managing director di Apco Worldwide in Italia, dove era responsabile delle attività di public affairs, stakeholder engagement, corporate responsibility e comunicazione, a livello nazionale e internazionale. Prima di Apco è stata senior director di Burson Marsteller, seguendo, in particolare, la comunicazione corporate e di crisi.

Saipem ringrazia Loretana Cortis per il significativo contributo manageriale assicurato all’interno del gruppo e per i risultati raggiunti, cui si associa l’augurio per la prossima sfida professionale.