Della Valle in festa con musica a palla sotto la camera ardente del principe Ruspoli

Diego della Valle ne sta azzeccando assai poche: in borsa e anche nei suoi negozi, dove giovedì sera il suo gruppo ha organizzato una festa con musica a palla sotto la camera ardente del principe Lillio Sforza Ruspoli. È stata infatti un flop la sua offerta pubblica di acquisto del titolo Tod’s, che non è riuscita ad arrivare alla quota minima necessaria prevista nel lancio, così addio delisting da piazza Affari. Giovedì sera invece incidente diplomatico e anche sotto il profilo del buon gusto a Roma, dove era in calendario una grande festa nel negozio Fay dell’imprenditore marchigiano.

Musica a palla e tanti vip

Decine gli invitati presenti e ammassati sul marciapiede dentro il negozio per festeggiare la collaborazione con la rivista Icon che aveva in copertina l’attore Paul Wesley ovviamente vestito dal brand di Della Valle. Come capita a Roma non pochi anche gli imbucati all’evento. Però c’erano tutti i vip previsti, fra cui le attrici Vittoria Puccini e Anna Foglietta e gli attori Francesco Scianna ed Edoardo Purgatori. Tutti dentro il negozio Fay in via della Fontanella di Borghese dove festeggiare con un brindisi e poi con la musica a palla di un famoso dj reclutato per l’occasione.

C’era la camera ardente del principe

Particolare evidentemente ignorato dai Della Valle boys: il negozio della festa era al piano terra di palazzo Ruspoli, e subito sopra in quel momento c’era la camera ardente del principe Lillio Sforza Ruspoli, scomparso il giorno prima in attesa dei funerali che sarebbero stati celebrati la mattina successiva nella vicina chiesa di San Lorenzo in Lucina.

La preghiera disturbata

La vedova Maria Pia Giancaro e l’ultima figlia, Giacinta, stavano accogliendo per l’estremo saluto parenti e nobiltà romana che si era raccolta in preghiera per il tradizionale rosario (il principe era un fedelissimo servitore di santa romana Chiesa). Certo il gran chiasso che veniva dal piano terra con la musica a tutto volume e gli schiamazzi non sono stati particolarmente apprezzati in casa Ruspoli.

