Chiara Ferragni e Alessandra Balocco indagate per truffa aggravata

Chiara Ferragni è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata in relazione alla promozione del pandoro Balocco. Indagata per lo stesso reato anche Alessandra Balocco in quanto rappresentante dell’azienda. L’ipotesi di reato contestata nel fascicolo di indagine aperto dagli inquirenti milanesi è truffa aggravata dalla minorata difesa, aggravante che scatta in caso di truffa effettuata attraverso mezzi telematici.

Ferragni: agito in buona fede

“Sono serena perchè ho sempre agito in buona fede e sono certa che emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel piu” breve tempo possibile” afferma Chiara Ferragni in una nota commentando l’iscrizione nel registro degli indagati. “Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.

Nuova indagine in vista

Lo scorso 14 dicembre l’Antitrust ha multato le aziende Fenice e Tbs Crew, riconducibili alla Ferragni, per oltre un milione di euro insieme a Balocco (420.000 euro) per pratiche commerciali scorrette in merito alla vendita dei pandori griffati Ferragni, la pubblicita” dei quali lasciava intendere che una quota del ricavato delle vendite andasse in beneficenza.

Intanto, una nuova indagine potrebbe aggiungersi a quelle sul pandoro Balocco e sull’uovo di Pasqua Dolci Preziosi griffati Chiara Ferragni. Si tratta della bambola Trudi-Limited Edition legata a un’iniziativa del maggio 2019. I profitti del prodotto, in vendita su The Blonde Salad sono destinati a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit che combatte il cyberbullismo, ma adesso gli investigatori starebbero indagando in che modo la beneficenza sia stata effettivamente fatta.