Fiorentina, riparte il viola club a Montecitorio

Il deputato Pd Fossi rilancia il gruppo: "La Fiorentina è l'unica passione per cui posso accettare di stare con esponenti di centrodestra"

Fossi ha inviato a deputati e senatori tifosi della Fiorentina una lettera e la nuova scheda d’iscrizione al club. In alto il giglio, in basso la foto di Firenze vista da piazzale Michelangelo. “La Fiorentina è l’unica passione per cui posso accettare di stare in un gruppo con esponenti centrodestra – ha detto Fossi – . La squadra viola è un patrimonio di tutti i fiorentini e di tutti i tifosi, e questo vale anche in Transatlantico”. Il rilancio del club si supporter è stata l’occasione anche per fare il punto sul mondo del calcio e sulla sua funzione sociale. «È importante ribadirlo nei giorni del Mondiale in Qatar: il calcio non può essere ridotto solo al business – ha concluso -. Il calcio crea comunità, cultura, contaminazioni. Rilanciamo il viola club Montecitorio con questo spirito».